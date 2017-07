La Deportiva resuelve por la vía rápida ante un CD Barco sin rodaje

La Ponferradina disputó en la tarde de ayer su tercer compromiso de pretemporada, otra sesión más de trabajo como definiría su técnico Carlos Terrazas. Los blanquiazules se impusieron con claridad en el clásico amistoso veraniego ante el CD Barco, un equipo de inferior categoría y que disputaba su primer partido de pretemporada. En tan solo 30 minutos resolvió la Deportiva un partido que apenas tuvo historia.

Carlos Terrazas siguió con las rotaciones en la portería y esta vez sería el canterano Héctor Chopo el que disputará los 90’ del encuentro y Dinu Moldovan, el guardameta rumano se quedó sin participar, único jugador que sé quedo sin minutos de juego ayer en tierras gallegas. Andy, renovado el pasado jueves, tuvo su primera toma de contacto y disputó sus primeros minutos de la pretemporada durante la segunda mitad. El técnico bilbaíno volvió a contar con el mismo bloque de jugadores que empataron ante el Bembibre con la novedad del centrocampista granadino, en una plantilla muy corta de efectivos hasta el momento.

El once dispuesto por el nuevo técnico de la Deportiva fue el formado por: Héctor, Yac, Álvaro Moreno, Jon García, Ríos Reina; Saúl, Jorge García, Cidoncha; Caiado, Pallarés y Yuri. No tardó la escuadra berciana en ponerse por delante en el marcador, a los siete minutos llegaba el 0-1 en una contra en la que Yuri no perdonó en el mano a mano ante el meta local, primer gol de la pretemporada del ariete brasileño. Los blanquiazules no bajaron el pie del acelerador y casi cumplidos los veinte minutos de partido ponían tierra de por medio en el marcador con un disparo cruzado de Ríos Reina para poner el 0-2 para la Deportiva.

Despertó tímidamente el equipo gallego por medio del ex delantero con pasado blanquiazul Raly Cabral pero Héctor Chopo neutralizó el peligro. Casi cumplida la media hora de encuentro Yuri ponía la sentencia definitiva al partido aprovechando un rechace del guardameta Cabanelas para de cabeza poner el 0-3, que firmaba su doblete particular. Con este resultado, la Ponferradina bajó su nivel y el CD Barco aprovechó para reducir diferencias en el marcador por medio de Raly Cabral tras pillar la espalda a la zaga blanquiazul. Se llegaría al descanso con el definitivo 1-3.

Tras el paso por vestuarios, se vino un carrusel de cambios especialmente en el equipo orensano que introdujo hasta ocho sustituciones. En las filas blanquiazules, Carlos Terrazas dio entrada a Andy, Menudo y el canterano Javi García. El CD Barco intentó llevar el peso del encuentro y gozó de alguna ocasión para recortar diferencias mientras que la Ponferradina se dedicó a guardar su ventaja lograda en la primera media hora de partido en una segunda parte en el que las defensas se impusieron a los ataques. El próximo test en forma de amistoso para los blanquiazules será el próximo miércoles a las 20:00 horas ante un rival de superior categoría como es el Real Oviedo que se disputará en El Toralín, será la primera puesta en escena ante la afición. Sin duda será una gran prueba para ver en qué estado se encuentra el equipo a falta de un mes para que comience la competición liguera.