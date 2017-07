Terrazas: "Podríamos tener la plantilla cerrada pero hemos decidido esperar"

Google Plus

"El entrenador de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, en su rueda de prensa previa al partido contra el Real Oviedo" / Fotografía: SDP

La SD Ponferradina afronta la fase más exigente de su preparación. Esta misma tarde recibe al Real Oviedo en la presentación oficial del equipo en su estadio y la próxima semana será la Cultural Leonesa la que visitará El Toralín. Dos equipos de una categoría superior que deberían ser una buena piedra de toque para los pupilos de Carlos Terrazas antes de afrontar el inicio de la liga. No obstante, el entrenador no quiere meter una presión añadida en estos compromisos y espera que sirvan para "ir familiarizándose con el estadio, cogiendo referencias". "No hay que sacar conclusiones ni para bien ni para mal, suelen traer equivocaciones", señaló.

"Estos partidos forman parte de la preparación pero al ser en casa están señalados", dijo Terrazas. "Ojalá podamos dar una buena tarde fútbol a nuestros aficionados", explicó el entrenador de una SD Ponferradina que acumula dos victorias y un empate en sus tres amistosos contra el CD Toralense, Atlético Bembibre y CD Barco. El rival ahora será el Real Oviedo de Anquela que viene de ganar en Lugo en su particular pretemporada y que ha dejado libre a Erice, posible objetivo de la Deportiva por su relación con Terrazas, que ya le entrenó en el CD Guadalajara durante la 12/13.

El míster no ha querido confirmar este posible interés pero si ha adelantado que el club acometerá el fichaje de "cuatro o cinco futbolistas", entre los que habrá seguro un central que cubra las bajas de Gonzalo y Xisco Campos. En cuanto a las salidas, Terrazas indica que "no es previsible" que salga nadie a estas alturas del mercado de fichajes. Son por tanto fijos los 17 futbolistas que ahora forman parte de la plantilla de los bercianos, tras el regreso de Marco al filial.

"Una plantilla de mucha calidad pero algo corta" para Terrazas que ha sorprendido a los medios con sus declaraciones: "Podríamos tener ya cerrado el equipo pero hemos decidido esperar a a agosto". Quiere que esos cuatro o cinco refuerzos "sean buenos" y que no vengan al equipo "a rellenar" sino a "potenciar". Todo de cara a conseguir el objetivo de la temporada que es el ascenso. Para ganar el 20 de agosto no harán falta que estén todos ya que "las plantillas ganan campeonatos pero los equipos ganan partidos" según Terrazas. De momento, su equipo se enfrentará hoy al Real Oviedo en su debut oficial ante la afición.