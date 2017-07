Carlos Terrazas: "No hay que sacar demasiadas conclusiones"

Google Plus

Carlos Terrazas en la sala de prensa

Un empate para la ilusión. El Estadio El Toralín albergó uno de los partidos más importantes de la pretemporada de la SD Ponferradina con la visita del Real Oviedo. Un equipo de Segunda División que medía el potencial real de un equipo en formación y que todavía necesita la llegada de cuatro o cinco refuerzos. Pese a ello, la Deportiva cuajó un partido muy serio, fue capaz de plantar cara y consiguió sumar un meritorio empate ante el cuadro carbayón. Carlos Terrazas, técnico del conjunto berciano, atendió a los medios de comunicación tras el duelo y se mostraba satisfecho por el trabajo realizado.

El Estadio El Toralín pudo presenciar de primera mano el novedoso sistema táctico planteado por Carlos Terrazas. Ante este movimiento, el entrenador vasco no dudaba en afirmar que es el momento de probar cosas: "La pretemporada está para prepararse y hacer pruebas". Si bien, el técnico de la Deportiva no despejaba dudas en torno a si este esquema de juego es el que utilizará durante la competición: "No hay que sacar demasiadas conclusiones".

"La exigencia será máxima desde el primer partido".

Bien es cierto que el resultado en estos casos es lo de menos, pero la imagen mostrada por la SD Ponferradina ha sido destacada. Carlos Terrazas volvió a alabar el trabajo de sus jugadores y en especial de los canterano: "Lo que más me ha gustado es la actitud de los jugadores de la cantera". El preparador vasco reveló que están trabajando de forma fantástica: "Estoy contento porque están teniendo una actitud muy buena".

El margen de mejora es amplio y se espera que en las próximas semanas varios nombres importantes lleguen a Ponferrada para dar un salto importante de calidad el equipo. Carlos Terrazas, eso sí, tiene claro que deben buscar el ascenso desde el principio: "Teniendo en cuenta que salimos desde el minuto uno a subir de categoría". El preparador vasco, muy experimentado, no dudó en reconocer la dificultad de la Segunda División 'B': "La exigencia será máxima desde el primer partido".