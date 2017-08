Terrazas: "Me gustaría que se viese este derbi no en pretemporada, sino en Segunda A"

Carlos Terrazas, esta mañana en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas señaló que el amistoso ante la Cultural es el encuentro más señalado de la pretemporada y quieren mostrar una buena imagen delante de la afición: “Hay que hacer compatibles varias cosas, estamos en pretemporada hay que preparar al equipo de cara a la competición oficial, pero dentro de la pretemporada y dentro de los partidos que tenemos el mas señalado es este, jugamos en nuestro campo contra la Cultural y sabemos que a nuestra afición le hace ilusión que el equipo muestre una buena cara y haga un buen partido mañana”.

El entrenador de la Deportiva manifestó que el equipo debe estar en constante evolución para llegar a la fase importante de la temporada en buenas condiciones: “Hoy es día 1 de Agosto, ya han pasado tres semanas de pretemporada, poco a poco tenemos que ir mejorando, es algo que tiene que durar toda la temporada, tenemos que seguir mejorando no solo de cara al día 20, sino de cara a las jornadas posteriores, tiene que ser una evolución constante, progresiva e intentar llegar al mes de Junio al mejor momento”.

Terrazas es consciente de que el entorno quiere más refuerzos pero resaltó la importancia de hacer un equipo cohesionado: “Sé que hoy en día el aficionado de cualquier club le gusta en verano ver los fichajes, los jugadores nuevos, eso es propio del futbol actual, en el fondo la afición de la Deportiva, es una afición que sabe de futbol, sabe que lo importante no es el hacer unos fichajes sino el hacer un grupo, hacer un equipo potente, un colectivo cohesionado pues yo eso creo que la afición de la Deportiva lo sabe de sobra, aunque lógicamente siempre le gustan las novedades”.

El técnico bilbaíno aseguró que durante el mes de Agosto llegarán mas refuerzos, pero dando los pasos correctos sin prisas y volvió manifestar que tiene una plantilla corta de efectivos pero no de calidad: “Actualmente tenemos cinco fichas libres, en estos momentos no creo que haya muchos clubs en Segunda B que tengan cinco fichas libres y la posibilidad de fichar, queremos hacer bien las cosas, no queremos hacer los fichajes rápido y luego hacer rectificaciones y cambios de última hora, a nosotros nos parece que debemos hacer las cosas poco a poco, tenemos cinco fichas libres y a lo largo del mes tenemos que hacer fichajes, con la plantilla que tenemos no podemos salir a la competición, es una plantilla muy exigua, no en calidad, es una plantilla de calidad es una plantilla potente desde el punto de vista de la calidad, pero muy corta de efectivos”.

Acerca del rival de mañana, la Cultural Leonesa, Carlos Terrazas señaló que tienen todo para consolidar la categoría y que le gustaría ver un Ponferradina-Cultural en Segunda A: “La Cultural el año pasado hizo una temporada redonda, bastante cercana a la perfección, tiene un gran merito lo que ha hecho este club, ahora de unos años a esta parte la Deportiva ha estado por encima de la Cultural en cuanto a la categoría y ahora se han puesto las tornas a la inversa, a nosotros nos gustaría volver a recuperar la categoría, la Cultural tiene todos los ingredientes para consolidarse ahí arriba también, a mi me gustaría que se viese este derbi no en pretemporada, sino en temporada oficial y en Segunda División A, para eso es lo que vamos a trabajar”.

Acerca de las sensaciones que le dejó el anterior encuentro de pretemporada ante el Sporting, Terrazas se mostró satisfecho por la imagen mostrada por sus jugadores: “Creo que hicimos un buen partido, hicimos un buen trabajo y que los problemas que pudimos tener fueron achacables a una pequeña distracción, creo que el equipo estuvo bien, y que demostró que tiene capacidad a enfrentarse a equipos potentes, tenemos que pulir muchas cosas, he salido muy contento de estos partidos, a ver si mañana rematamos ante la Cultural”.

Por último, el técnico blanquiazul fue cuestionado por el papel de los jugadores de la cantera en esta pretemporada, Terrazas está contento con su aportación: “Una valoración muy positiva, creo que los chavales de la cantera están demostrando que tienen una buena predisposición, una buena actitud y que tienen una muy buena educación deportiva que creo que es importante, son chavales muy agradables y estoy muy contento con ellos, muchas veces se quiere hacer fichajes pero también se quiere que las categorías inferiores tengan protagonismo, a veces es cuestión de encontrar el equilibrio entre todas las cosas, creo que es bueno que los chavales de la cantera estén participando con el primer equipo, que se les pueda ver y que puedan tener su oportunidad”, concluyó.