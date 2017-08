Fernando Román: "La confianza y el interés de Terrazas me hizo venir"

Google Plus

Fernando Roman posando con la camiseta de la Deportiva junto a Carlos Terrazas. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas, entrenador y director deportivo del club, tomo la palabra para valorar la incorporación de Fernando Román, la insistencia tuvo premio para la Deportiva: “Se ha comprometido con nosotros por una temporada, tengo una gran satisfacción por haber conseguido esta nueva incorporación a nuestro plantel de futbolistas porque pues la verdad llevábamos mucho tiempo detrás de poder hacerla, hemos insistido, hemos sido constantes en el intento de contratación de Fernando”.

El técnico blanquiazul destacó que Fernando Román a pesar de su juventud posee la experiencia necesaria para que muestre un gran nivel en la Ponferradina: “Para nosotros es una gran alegría porque es un central de experiencia y de juventud, es un chico que aúna la ilusión que le puede dar su juventud con la experiencia que ya tiene atesorada, no solo por lo que ha hecho en el Hércules la pasada temporada, que ha hecho una muy buena temporada, también por su experiencia en temporadas anteriores con el Alcorcón en categorías superiores, en Segunda División A, es una incorporación importante, es un futbolista que aúna experiencia y juventud que es la mezcla ideal para conseguir rendimiento y nos ayude a conseguir los ambiciosos objetivos que tenemos esta temporada”.

Fernando Román, el protagonista en el día de hoy, tomó el testigo de su entrenador y manifestó que la principal razón de su fichaje por la Ponferradina fue el interés mostrado por Carlos Terrazas: “Tenía algunas ofertas, pero bueno la confianza y el interés del míster me hizo venir aquí, estoy muy contento de estar aquí”. El zaguero madrileño tiene claro el objetivo ambicioso del club, que es retornar a la categoría de plata: “Cuando me lo comentaron era un buen proyecto, este equipo tiene que estar en Segunda División, estoy con muchas ganas de ir por el objetivo que es subir, está claro”.

Román aseguró que la pasada temporada en el Hércules le sirvió para coger experiencia: “He estado mejorando estos años, la verdad que el año pasado cedido en el Hércules me vino muy bien, gané mucha experiencia”. El nuevo jugador blanquiazul se mostró agradecido a todos los integrantes del club, tras sus primeros días en Ponferrada: “Me ha sorprendido, llevo 2-3 días aquí solo, me está sorprendiendo para bien, tengo que dar gracias a los jugadores, al míster, a toda la dirección por cómo me han tratado y estoy muy contento en estos tres días que llevo”. Román manifestó que espera estar a tono cuanto antes y espera debutar mañana como jugador de la Deportiva en el amistoso ante el Lealtad: “Estaba entrenando por mi cuenta, espero coger la forma cuanto antes”.

Volvió a tomar la palabra Carlos Terrazas, que aseguró que el equipo está hecho al 90%: “Ya tenemos el equipo, prácticamente en un 90% de su totalidad ya conformado, a lo que nos tenemos que dedicar es a fortalecer lo que ya tenemos, con independencia de que aquí al 31 de Agosto tenemos que hacer alguna incorporación más, creo que nos tenemos que centrar en mas en lo que tenemos aquí que en alguna nueva incorporación que podamos hacer”.

El técnico blanquiazul manifestó que dejaran alguna ficha libre para poder hacer fichajes durante el mercado de invierno: “Si, es más que probable, es conveniente, un equipo tiene que estar abierto a incorporaciones y en nuestro caso pues la idea es hacerlo así”.

Por último, Carlos Terrazas señaló que no supuso ningún contratiempo no disputar el amistoso previsto ante el Avilés el pasado sábado, volvió a reiterar que está satisfecho con la plantilla y que están intentando conjuntarla para hacer un equipo potente: “No, en absoluto, no tiene mayor trascendencia, hicimos un buen entrenamiento, además a Fernando le vino muy bien para poder entrenar con el equipo el primer día, todo va sobre lo previsto, van las cosas bien, lo que si tenemos que hacer es integrar a las nuevas incorporaciones lo antes posible, ir conformando un equipo, pues poder desarrollar un trabajo colectivo con todas las individualidades que tenemos, estoy muy contento con el equipo que tenemos, tenemos un plantel importante a nivel individual y tenemos que conjuntarlo, en eso estamos”, concluyó.