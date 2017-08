Yuri: “Estamos capacitados para empezar bien la liga”

Yuri de Souza sonriente esta mañana en sala de prensa. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar Yuri aseguró que debe jugar con máscara durante el primer tramo de competición para evitar golpes en el pómulo: “Tengo que entrenar y jugar con la máscara, me dijo el médico que de dos a tres meses. No me duele pero si llevo algún golpe, estuve hablando con el médico que por poco no iba a ser operado, hay que prevenir, si llevo algún golpe pequeño no sirve para operar”.

El ariete brasileño manifestó que el equipo tiene ganas de comenzar la temporada oficial: “La verdad de que con ganas de que llegue el domingo, de cómo se dice empieza lo bueno. El equipo tiene ganas de competir, de jugar en liga, sabemos que hicimos una buena pretemporada, sabemos que la pretemporada siempre cuesta un poco, ahora ya sufrimos la pretemporada, ahora queremos jugar la competición que es lo más bonito”.

Yuri valoró de forma la positiva la pretemporada y confía en un buen inicio liguero: “Creo que fueron partidos buenos, creo que el equipo ha competido bien que es lo mas importante en la pretemporada, el equipo está capacitado para empezar bien la liga”. El delantero blanquiazul es consciente de la importancia de comenzar ganando: “Creo que tenemos que ir poco a poco, está claro que ganando el primer partido de liga te da ánimo para afrontar lo que viene, el equipo tiene ganas, se ve la gente en el vestuario que quiere que llega el domingo, ojalá sea con tres puntos”.

El ariete brasileño manifestó que Terrazas es exigente y eso se está reflejando en el campo: “La verdad que si, el míster nos exige al máximo, se ve y se nota dentro del campo que el equipo está bien pero todavía estamos lejos de llegar donde queremos, es un trabajo que se va haciendo poco a poco, el míster nos exige lo que él sabe que podemos dar, el equipo el domingo tiene que mostrar lo que quiere y lo que vale para esta liga”.

Yuri aseguró que de momento no tienen mucha información acerca del San Sebastián de los Reyes, pero que están entrenando en césped artificial para adaptarse lo mejor posible de cara al partido: “Todavía el míster no nos ha hablado del rival, a partir de mañana nos empezará a hablar del rival seguramente va a ser un partido complicado, ya sabemos que es césped artificial, que no estamos acostumbrados a jugar pero ya esta semana estamos entrenando en césped artificial para podernos adaptar lo mejor posible el domingo”.

Por último, el capitán blanquiazul no quiso entrar en el tema de posibles incorporaciones: “Estoy abierto para recibir a la gente que venga a ayudarnos y conseguir nuestro objetivo, claro que eso compete al club, a la directiva, pero nosotros si viene gente estamos de brazos abiertos para recibirlos y conseguir nuestro objetivo”, concluyó.