UD Sanse - SD Ponferradina: primer paso para volver a Segunda

Google Plus

Tras una temporada para olvidar, la Ponferradina arranca la temporada 2017/18 con las ilusiones renovadas y con la intención de olvidar la aciaga temporada pasada donde no solo no se consiguieron los resultados esperados, sino que el mal ambiente entre jugadores y afición fue una constante durante toda la temporada. Todo esto terminó con una triste quinta posición en la tabla que dejo a los bercianos fuera de la lucha por el ascenso, un objetivo marcado a fuego por el club para intentar retornar a la categoría de plata. Los malos resultados fueron una constante y la irregularidad mostrada durante el campeonato llevo a que este verano 16 jugadores abandonaran la entidad.

Renovación total

Bajo la dirección del entrenador vasco, Carlos Terrazas, la Deportiva espera volver esta temporada a la senda del triunfo, alcanzar el ansiado play off y porque no, conseguir el soñado regreso a segunda división. Los bercianos saben que no tendrán una tarea fácil y el camino se prevé largo y tortuoso. La Ponferradina deberá sortear a rivales gallegos, castellano leoneses, madrileños y castellano manchegos sí quiere alcanzar una de las cuatro primeras posiciones. Entre los rivales a batir se encuentran el Racing de Ferrol, Pontevedra, Fuenlabrada, Toledo, Rayo Majadahonda, amén de los siempre molestos e impredecibles filiales de las mejores canteras del fútbol español como Celta B, Deportivo B, Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B o Valladolid B, equipos muy jóvenes pero llenos de un enorme talento, calidad y ganas de impresionar.

Sin duda el Grupo I, se antoja a priori como uno de los grupos más complicados de la categoría de bronce del fútbol español, por lo que la Deportiva deberá mostrar la mejor versión sí quiere soñar con volver a segunda división. Tras la salida de más de la mitad de la plantilla del año pasado, la Ponferradina repite tan solo a nueve jugadores que la pasada temporada vestían la camiseta blanquiazul. Son los casos del guardameta Dinu, el defensa Ríos Reina, así como el canterano Yac, que debutó en el último partido frente al Tuledano y que vestirá la camiseta del primer equipo, los centrocampistas Caiado, Cidoncha y Andy, que renovó su compromiso con el club, así como Menudo, Pallarés y Yuri.

Además vuelven a la Deportiva, el central Álvaro Moreno que durante la pasada temporada estuvo cedido en el Murcia primero y Levante B después, así como la vuelta a club del canterano y berciano Saúl, que tras abandonar el club en época juvenil, y tras dos años cedido en el Atlético Astorga en primer lugar, y posteriormente en la Arandina, vuelve a casa para ser jugador de la primera plantilla a todos los efectos. A estos se les han unido los defensas Fernando Román que llega desde el Hércules, Jon García procedente del Sestao River, el centrocampista Jorge García que llega desde el Leioa, así como los extremos Isi Palazón y Iago Díaz, que llegan desde el Murcia y Almería respectivamente.

A día de hoy la Ponferradina cuenta con 17 efectivos, además de los canteranos Javi García, Andrés y Tato, que además de jugar con el filial entrenarán con el primer equipo, pudiendo ser incorporados a las convocatorias ante la escasa presencia de jugadores, aunque restan aún doce días para que se cierre el mercado de fichajes y todavía pueda ampliar ese número. La idea del míster blanquiazul, Carlos Terrazas, es priori contar con 19-20 jugadores y dejar fichas libres de cara al mercado de enero, por si fuese necesario reforzar posiciones claves a la hora de luchar por todo en el tramo final de la temporada. La experiencia nos dice que el entrenador bilbaíno suele contar con plantilla algo más cortas de lo normal y exprimir los minutos entre prácticamente todos sus jugadores.

UD Sanse, la salvación como objetivo primordial

Respecto al primer rival de la Deportiva en esta temporada, la UD Sanse es un viejo conocido de los blanquiazules. Clásicos fueron sus encuentros a finales de los 90 para retornar a la categoría de bronce, así como a principios del nuevo siglo para evitar la lucha por el descenso. El conjunto madrileño viene de una temporada de vaivenes que al final le permitió acabar en posiciones de play out, quedando en la decimosexta posición con 47 puntos, y consiguiendo la salvación ante el Levante B en los penaltis, tras el empate a cero goles en ambos partidos y tras una heroica actuación de su portero que consiguió atajar tres de los cuatro lanzamientos y dejando al conjunto blanco en segunda B una temporada más.

Rivalidad con cierto toque añejo

Sin duda el objetivo del conjunto madrileño vuelve a ser la salvación en un grupo que se presenta como uno de los más complicados y potentes de la categoría, así como igualados donde se espera que sean varios los equipos que luchen por estar arriba. Sí hablamos de enfrentamientos históricos en liga entre bercianos y madrileños, la balanza cae de manera leve del lado madrileño merced a las cuatro victorias un empate y tres victorias blanquiazules. Sí hablamos de los enfrentamientos en feudo madrileño en liga, los datos hablan de una clara superioridad local. Hasta en tres de las cuatro ocasiones la victoria se quedó en casa. La única victoria blanquiazul allí data de la temporada 2003/04 con Tomé en el banquillo, 0-3, gracias a los goles de Panadero, Brasi y Davinchi.

Pero sin duda, tres encuentros han quedado grabados en la historia blanquiazul frente a los madrileños. Dos de ellos fueron en la promoción de ascenso a Segunda B en la temporada 1997/98 en la que los blanquiazules conseguían ganar 0-2 gracias a un doblete del ya fallecido Manolo Peña, y en el partido de vuelta tras ponerse 2-0 la Deportiva, los madrileños remontarían de manera espectacular goleando y venciendo por 2-4. La Deportiva se quedaría sin ascenso en detrimento del conjunto madrileño que subió gracias al gol average tras un triple empate a 10 puntos entre ambos equipos y el Compostela B. El otro partido, se produjo en la jornada 37 de la temporada 1999/00 con la Deportiva jugándose la salvación. Tras colocarse 0-2, las rigurosas expulsiones de Ministro y Pereira condenaron a los bercianos que acabarían goleados 5-2.