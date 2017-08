Iago Díaz: "El club llevaba años llamándome para venir"

Iago Diaz junto a Carlos Terrazas en su presentacion como jugador blanquiazul. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, el entrenador y director deportivo de la Ponferradina Carlos Terrazas tomó la palabra para valorar la incorporación de Iago Díaz, del que manifestó que puede jugar en ambas bandas y pese a su juventud es un jugador experimentado: “Es un futbolista joven, apenas tiene 24 años, sin embargo tiene un gran recorrido en el futbol, es muy conocido por todos nosotros, tenemos mucha ilusión en poder disfrutar de el, es un extremo que puede jugar tanto en la banda derecha como en banda izquierda, ha jugado muchos partidos en Segunda División A, pese a su juventud tiene mucha experiencia, esperamos que nos ayude a recuperar la categoría perdida y a volver a retornar tanto él como nosotros a la Segunda División”.

Iago Díaz, protagonista en la mañana de hoy, tomó el testigo de su entrenador y manifestó que una de las principales razones para recalar en la Deportiva ha sido el interés mostrado en las últimas temporadas por el club berciano: “Sobre todo por el interés que mostraron en mi, ya no solo este año sino llevaban años llamándome para venir, creo que es un proyecto muy ilusionante, con grandes jugadores, con un gran grupo, tengo muchas ganas de empezar a competir, de empezar jugar y devolver a la Ponferradina donde se merece”.

El jugador barcelonés cree que el esquema de juego que ha implantado Terrazas en la Ponferradina beneficia a los jugadores de banda y espera tener un gran rendimiento: “Sí, es un estilo que no se ve muy a menudo en el futbol, es un gran esquema que a la gente de arriba y sobre todo a los extremos nos beneficia mucho, porque nos da muchas oportunidades para encarar, para centrar, el míster nos pide que busquemos la portería rival y eso es lo que me gusta a mi, ser directo, ser incisivo por banda, es un esquema que me ayuda muchísimo y espero que me vaya muy bien esta temporada”.

El nuevo jugador blanquiazul aseguró que la insistencia de Carlos Terrazas en el, también le ayudó a decantarse por la Ponferradina: “El mostró un gran interés, muchas llamadas, eso al final te reconforta como futbolista, que el míster confié en ti, que el míster te llame y te quiera para su equipo es algo que al futbolista le da mucha confianza para desarrollar su juego, la confianza es clave para el jugador”. Iago Díaz reconoció que otro de los factores por los que ha recalado en la Deportiva, es poder tener a su entorno más cercano muy cerca de él: “Llevaba dos años prácticamente a 1000 km de casa, en los momentos buenos parece que todo va bien, pero en los malos sí que tener a la gente cerca que te pueden echar una mano, que puedan venir aquí en cualquier momento malo como es ahora con esta pequeña lesión que te apoyen desde cerca pues está claro que me ayudó a tomar la decisión, espero que toda la gente que ahora tengo cerca me apoye para hacer un buen año”.

Cuestionado sobre la lesión de tobillo que se hizo el pasado domingo ante el Sanse, el jugador manifestó que va evolucionando y espera estar lo antes posible en el terreno de juego: “El tobillo va a poco a poco mejorando, todavía lo tengo un poco inflamado y con hematoma, mañana me harán más pruebas para saber, esta lesión es un poquito más personal, los plazos no se pueden poner, poco a poco ir mejorando el tobillo, ya tuve alguna lesión de estas características, intentaré llegar lo antes posible con vendaje, forzando para ayudar al equipo cuanto antes”.

El nuevo jugador de la Deportiva reconoció que fue un revés comenzar la competición oficial perdiendo pero que tienen que reponerse con una victoria el sábado ante el Racing de Ferrol: “El equipo estaba con muchas ganas de que llegara el partido ante el Sanse, la verdad que es un pequeño revés empezar perdiendo porque a todos nos gusta ganar, la verdad que el vestuario está con muchas ganas de que llegue el partido ante el Ferrol para poder reivindicarnos y coger ya esa confianza de ganar partidos y empezar la buena racha”.

Iago Díaz aseguró que conoce bien al Racing de Ferrol, que tienen un buen equipo, pero confía en la victoria de su equipo si muestra un buen nivel ante el cuadro gallego: “Si el Racing tiene un gran equipo y una gran plantilla que prácticamente todos los años está luchando por el PlayOff, conozco a muchos de sus jugadores, el míster Miguel jugó conmigo en el Lugo y también tengo relación con él, es un equipo competitivo y que suele jugar bien al futbol, pero creo que nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos, si hacemos un buen partido y si desarrollamos todo lo que nos va diciendo el míster por la semana creo que sacaremos el partido adelante”.

Por último, Carlos Terrazas cuestionado sobre el estado físico del central Jon García, espera que esté disponible para el partido ante el Racing de Ferrol: “Son unas pequeñas molestias que se le originaron la semana pasada, parece que no son de importancia y se está recuperando bien, quizá llego un poco corto al fin de semana pero esperamos poder contar con él esta semana”, concluyó.