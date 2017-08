Un estilo novedoso en El Toralín

Carlos Terrazas en su etapa en el Mirandés. | Foto: Andrea Royo (VAVEL.com).

La llegada de Carlos Terrazas a la SD Ponferradina ha supuesto muchos cambios en la entidad con la presencia de este veterano técnico. El primero de ellos a la hora de confeccionar la plantilla, hasta ahora con Tomás Nistal y Rubén Vega encargados de este tedioso cometido. El vasco, que ya lo hizo en el Mirandés, también ejerce las funciones de director deportivo y en la Deportiva se ha hecho cargo de ello con el fin de que lleguen jugadores de su gusto. Sobre todo, por su especial manera de ver el fútbol durante las últimas campañas mostrado en un extraño dibujo sobre el campo.

Lo perfeccionó en su última etapa en el CD Mirandés, plagada de luces y sombras, y que finalizó con su destitución a mitad de la pasada campaña. Las dudas se cernían en sí Carlos Terrazas mantendría esa idea con su fichaje por la SD Ponferradina en el mes de junio y, finalmente, así ha sido. Lo probó en pretemporada, algo que generó muchas dudas entre la parroquia berciana, pero las buenas sensaciones disiparon cualquier atisbo de problema en este sentido. Más aún cuando los fichajes que han llegado a El Toralín se dirigen a completar y entrar de lleno en la idea de juego que tiene el técnico berciano.

En la primera jornada no fue como esperaba, pero todo hace indicar que mantendrán el 1-3-3-1, más cuando recuperará a Álvaro Moreno y Jon García tras ser baja ante la UD San Sebastián de los Reyes. Tres líneas de tres seguidas que varían notablemente si el equipo ataca o, por el contrario, defiende. Lo que no se modifica es la idea de que tienen que estar todos bien juntos en una distancia no demasiado grande. El ascenso es el objetivo, aunque para ello, los jugadores deben adaptarse cuanto antes a este dibujo si no quieren perder comba de los principales favoritos.

Un cambio necesario para la afición

De una forma u otra, la afición berciana necesita recuperar una ilusión que se esfumó la campaña pasada con el paso de hasta tres entrenadores por la Deportiva. El primer resultado no ha sido ni el esperado, ni el deseado, pero su estreno en El Toralín puede marcar el renacer. Vencer a un rival directo como es el Racing de Ferrol podría encauzar esa unión entre el equipo y los seguidores blanquiazules que parece determinante. Todo ello desde las 20:00 horas de la tarde del sábado 26 de agosto en el que se verá, en partido oficial, la novedosa idea de juego de Carlos Terrazas.