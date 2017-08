Isi: "No me lo pensé ni un minuto cuando me llamó Terrazas"

Isaac Palazon, posando junto a Terrazas con la camiseta de la Deportiva. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, el entrenador y director de la Deportiva Carlos Terrazas, valoró la incorporación de Isaac Palazón, del que destacó su habilidad en el uno contra uno y su polivalencia por bandas: “Hemos conseguido finalmente hacernos con sus servicios después un largo verano, afortunadamente pues lo hemos conseguido en propiedad que era nuestro deseo, estamos muy contentos de poder contar con él por una temporada y bueno pues a nuestra manera de jugar, a nuestro sistema de juego nos viene bien poder contar con un extremo, un extremo encarador, que tiene un buen uno contra uno, puede jugar tanto por la parte izquierda como por la parte derecha siendo su pierna dominante la zurda”,

El entrenador blanquiazul también destacó que Isi tiene experiencia de jugar en equipos con exigencias como el Murcia: “La verdad que estoy muy contento de poder contar con él, es un jugador joven, ya comenté que apenas por tres días no es Sub23, a pesar de su juventud atesora una importante experiencia en equipos con exigencia como el Real Murcia, asique creemos que nos va a aportar mucho de cara a esta temporada para conseguir los objetivos ambiciosos que tenemos”.

Cuestionado por la llegada de nuevos refuerzos, Terrazas manifestó que cuentan con dos fichas de mayores libres y con las fichas sub 23 para poder realizar nuevas incorporaciones: “Ya he dicho muchas veces que siempre hay que estar alerta y siempre hay que tener previsto la posibilidad hacer alguna incorporación, desde un punto de vista administrativo, nosotros lo podemos hacer, tenemos dos fichas sénior libres y podemos incorporar también jugadores sub23, siempre hay que estar abiertos a esa posibilidad, otra cosa es que tuviéramos las fichas cubiertas”.

Isi, protagonista en el día de hoy, tomó el relevo de su entrenador y manifestó que estaba deseando empezar la competición a pesar de haber llegado con el tiempo justo a Ponferrada: “En primer lugar agradecer a la Ponferradina tanto a la secretaria técnica la confianza que han demostrado en mi, siempre es difícil, al final el jugador lo que más quiere, lo que más desea de pretemporada es empezar, estaba deseando cuando hable con Carlos una semana antes, es lo que más deseamos los jugadores, sea al día siguiente o haya empezado ya”. El jugador murciano no le da importancia al revés que sufrió el equipo ante el Sanse y cree que es importante llegar bien al tramo final de la competición: “Estoy tranquilo, a pesar de que el otro día no fue el resultado como nosotros queríamos, esto es un proceso a largo plazo, lo importante es como lleguemos al último partido de liga, estamos tranquilos”.

A pesar de renovar con el Real Murcia este verano, Isi se decantó por la Ponferradina en cuanto tuvo la primera toma de contacto con Carlos Terrazas: “Desde el primer momento sabia que el Murcia iba a hacer muchos fichajes, a pesar de eso decidí renovar con el Murcia, pero bueno en el momento que me dicen que quieren para una cesión o una renovación, salió lo de la Ponferradina como lugar donde podría venir, y no me lo pensé ni un minuto, desde que me llamo Carlos, mi idea fue venir aquí, y venir a un club con la exigencia de allí”.

El nuevo jugador blanquiazul coincidió con Iago Diaz y declaró que el sistema utilizado por Carlos Terrazas es beneficioso para jugadores de banda como es el: “Si, lo acaba de decir el míster, el sistema con el que jugamos es favorable para la gente de arriba, en este caso para mí y hay que aprovecharlo al máximo”. Isi aseguró que está preparado para un club con exigencias como la Ponferradina, igual que la tuvo en el Real Murcia: “Salió el tema de la Ponferradina, un club con exigencia, que quiere aspirar a lo máximo, llevo tres años en el Murcia con mucha exigencia, con mucha presión, este club también requiere eso, creo que he venido aquí para ello”.

Por último, Isaac manifestó que para él no supone un problema salir de su ciudad natal y venirse a la otra punta del país: “Ya estuve en cadetes en las bases del Real Madrid, estuve también tres años y medios en las bases del Villarreal, para mí no es un problema salir de Murcia, los jugadores sabemos que en cualquier momento tenemos que salir de nuestra zona y no es ningún problema para mí”, concluyó.