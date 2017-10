CD Guijuelo-SD Ponferradina: Maxima urgencia para equipos en horas bajas

Google Plus

Guijuelo y Ponferradina empataron sin goles la temporada pasada bajo la niebla. FOTO | CD Guijuelo

CD Guijuelo y SD Ponferradina se enfrentan este sábado con el objetivo de conseguir una victoria que les permita salir de los puestos peligrosos de la clasificación. Este sábado, 21 de Octubre a las 18:00 horas, el Estadio Municipal de Guijuelo será el escenario de un interesante encuentro entre dos equipos en horas muy bajas. Ambos equipos, igualados a seis puntos, necesitan ganar, el Guijuelo, para salir de puestos de descenso y la Ponferradina para dejar el puesto de PlayOff de permanencia y tomar un poco de oxigeno en la clasificación. Además los bercianos buscan su primera victoria a domicilio en el año 2017.

¿Primera victoria en casa?

Ganar es lo que también necesita imperiosamente el CD Guijuelo, que se encuentra en puestos de descenso. El equipo salmantino, al igual que la Ponferradina ha conseguido tan solo una victoria en nueve jornadas de Liga y acumula cuatro jornadas sin hacerlo, ya que su único triunfo llegó a domicilio en la Jornada 5 en la visita al San Sebastian de los Reyes donde se impusieron por 0-2

El Guijuelo buscará su primera victoria en casa, el cuadro salmantino es hasta el momento el peor local de este Grupo 1 con tan solo un punto conseguido hace dos jornadas ante el Rayo Majadahonda con el que empató a cero goles, además no ha sido capaz de marcar todavía en su feudo. Cerceda, Racing de Ferrol y Fuenlabrada han salido victoriosos del estadio municipal de Guijuelo.

El técnico Jordi Fabregat cuenta con las bajas del portero Héctor Pizana, el guardameta va a ser intervenido tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior con afectación del menisco interno, en su lugar entrará en la convocatoria el portero juvenil Cetu. Tampoco serán de la partida los centrocampistas Juanra y Juan Luque por lesión. Sin embargo, el cuadro salmantino recupera para este vital compromiso a Borja Hernández que ha estado alejado de los terrenos de juego mes y medio, por lo tanto Jordi Fabregat lo incluirá en la convocatoria para este partido.

Una victoria para recuperar la confianza perdida

Ganar, ganar o ganar esa es la única misión con la que la Ponferradina afronta este importante compromiso en Guijuelo. La escuadra berciana, inmersa en una crisis de juego y resultados, tan solo ha conseguido un punto en las últimas cinco jornadas, en su feudo ante el Valladolid B y acumula tres derrotas consecutivas ante Deportivo B, Talavera y Navalcarnero que le han hecho caer a la 16ª posición del Grupo 1 coqueteando seriamente con los puestos de descenso a Tercera División. La necesidad es máxima en el equipo blanquiazul, que tan solo ha logrado una victoria en nueve jornadas de competición, en la cuarta jornada en El Toralín ante el Rayo Majadahonda a comienzos del mes de septiembre, por lo tanto acumula un mes y diez días sin ganar un partido, un bagaje bastante pobre para un equipo con aspiraciones ambiciosas para esta temporada.

La última victoria a domicilio de los blanquiazules en Liga data del 18 diciembre de 2016 en la visita al Tudelano donde se impuso por 0-1, ahora dispone de una nueva oportunidad para quebrar esa sequia domicilio en este 2017 y tomar un poco de oxigeno con una victoria que le haría recuperar la confianza perdida en las ultimas semanas que se ha traducido en mal juego y por tanto malos resultados.

Otro hándicap que se encontrará en Guijuelo la Ponferradina será el césped artificial, donde el equipo berciano no ha sido capaz de adaptarse a esta circunstancia en sus últimos partidos en esa superficie, aunque no sirve de excusa para no sacar un buen resultado. El conjunto dirigido por Carlos Terrazas afronta este importante compromiso con toda la plantilla a su disposición, ya que recupera al central murciano Alvaro Moreno, que cumplió sanción la jornada pasada ante el Navalcarnero, por lo que el técnico bilbaíno tendrá a sus 18 jugadores disponibles para este trascendental encuentro.

Convocatorias:

CD Guijuelo: Sin confirmar

SD Ponferradina: Dinu, Hector, Yac, Fernando Roman, Jon García, Alvaro Moreno, Andy, Cidoncha, Jorge Garcia, Saul Crespo, Caiado, Isi, Menudo, Salinas, Iago Diaz, Rios Reina, Pallarés y Yuri.

Posibles Alineaciones: CD Guijuelo-SD Ponferradina

XI CD Guijuelo: Kike Royo; Raúl Ruiz, Antonio Ayala, Jonathan Martín (C), Diego Manzano; Carlos Rubén, Omar Fleitas, Manu Fuster, Cifo, Manu Dimas, Antonio Pino.

XI SD Ponferradina: Dinu; Yac, Jon García, Alvaro Moreno; Andy, Cidoncha, Jorge García; Caiado, Salinas, Rios Reina; Pallarés.