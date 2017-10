Terrazas: "Jugar hoy es lo mejor que nos puede pasar"

Google Plus

"Carlos Terrazas durante su rueda de prensa previa a los 1/16 de Copa contra el Villarreal CF" / Foto: SDP

La SD Ponferradina atraviesa una de sus peores rachas de resultados de los últimos años, con apenas seis puntos de treinta en juego en el Grupo II de la 2ª División B. Esta situación contrasta con su buen hacer en una Copa del Rey donde ha ido superando a sus rivales hasta llegar a unos dieciseisavos de final que le enfrentarán este miercoles en El Toralín al Villarreal CF. Con el objetivo de apurar las opciones de pasar de ronda del equipo berciano y evitar que se decida la eliminatoria en la ida, Terrazas sacará el once más competitivo del que pueda disponer. Cuestionado por el estado anímico del vestuario, el técnico asegura que "no sería comprensible" ver felices a sus jugadores: "Hay que interpretar que el equipo esté tocado de manera positivo, no sería comprensible que estuvieran contentos". Además, incide en "las ganas" que tienen de "revertir esto" y "volver a estar contentos y alegres".

La derrota en Guijuelo, ante un rival de la parte baja de la tabla, ha dejada tocada a la plantilla. No obstante, el míster vio "una buena actitud" en Salamanca "a pesar de que se complicó en la primera parte". Lejos de dar un toque de atención, Terrazas busca la tranquilidad y confía en su capacidad y las de sus pupilos para volver a la senda del triunfo. Para él, tener que jugar contra todo un Villarreal CF es "lo mejor que nos puede pasar", ya que ve una buena oportunidad para "demostrarnos a nosotros mismos que somos un buen equipo".

La vitola de favoritos corresponde al conjunto castellonense que en palabras de Terrazas tiene "más probabilidades de pasar" y aunque no sea un equipo tan mediático como Real Madrid, FC Barcelona o Atleti, "la dificultad es igual o mayor". El objetivo de la Deportiva será "tener un buen resultado que deje la eliminatoria abierta".

La plantilla al completo, a pesar de pequeñas molestias en algunos jugadores, estará disponible y todos están convocados para la cita.

Una semana con muchos puntos

Continuando con el análisis de la actualidad del equipo blanquiazul, el veterano técnico señaló que la próxima semana será clave para que su equipo escale posiciones en la tabla. Lejos del pesimismo, Terrazas mantiene que el objetivo de la SD Ponferradina es el ascenso a 2ª A: "La semana que viene nos jugamos muchos puntos, nosotros tenemos que seguir luchando por el objetivo que es ascender y aunque la gente está desilusionada nosotros tenemos que sumar victorias lo antes posible".

Como consecuencia de los malos resultados, se llegó a plantear el despido de Terrazas como una posibilidad real pero el propio club le ratificó a través de un comunicado y el propio implicado ha confirmado que tanto el presidente como el delegado de la entidad le han trasmitido su plena confianza.