Terrazas: “Hemos insistido hasta el último segundo y hemos tenido premio”

En primer lugar, Terrazas manifestó que estalló de júbilo tras el trascendental tanto de Pallarés: “La verdad es que me ha dado una alegría terrible besar el balón las redes y bueno la verdad es que iba derecho a tirarme contra el grupo de jugadores, pero me he refrenado un poco al final”.

El técnico de la Ponferradina destacó el gran segundo tiempo realizado por sus jugadores y cree que el resultado hace justicia a lo visto en el terreno de juego: “Hemos hecho un segundo tiempo muy bueno, el primer tiempo ha estado mas nivelado, el Pontevedra ha hecho un gran trabajo, pero creo que hemos hecho un buen segundo tiempo, no hemos metido gol en algunas de las ocasiones claras que hemos tenido, hemos tenido que esperar al final, al final se ha hecho justicia, en muchos partidos hemos luchado y hemos trabajado como hoy, pero no hemos tenido el premio que hoy si hemos tenido”.

El entrenador blanquiazul manifestó que podían haber definido el partido mucho antes y valoró positivamente la persistencia de los jugadores hasta el último minuto: “Está claro que hoy el equipo ha hecho un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo, creo que hemos jugado muy bien al futbol además, hemos tenido profundidad, hemos tenido llegada, hemos tenido que esperar al descuento para meter el gol, pero creo que podíamos haber metido el gol antes y podíamos haber decantado el partido de una manera más clara, ha habido que esperar hasta el final y tiene un gran mérito porque las circunstancias en las que estamos pues lo más fácil es desfallecer y desmoralizarse ante las ocasiones marradas, pero no ha sido así, hemos insistido hasta el último segundo y hemos tenido premio”.

Terrazas aseguró que su equipo debe encontrar una cierta regularidad y añadió que la victoria del pasado miércoles ante el Villarreal ha insuflado convencimiento a los jugadores: “En la situación que estamos, estamos muy mal en la clasificación, llevamos 11 jornadas ya, lo que debemos hacer es ser regulares, si que es verdad que estas dos victorias nos enseñan el camino y sabemos que podemos hacer las cosas, sabemos que tenemos capacidad, que estamos preparados, que sabemos que lo tenemos que hacer, faltaba un poco el rematar con este tipo de victorias para acabar de convencernos, creo que los chicos ahora van a estar más convencidos”.

El técnico bilbaíno volvió a insistir con lo cómodo que se encuentra a cargo de este proyecto: “Ya os dicho que estoy muy contento en Ponferrada, estoy muy integrado en el proyecto, soy un entrenador de proyectos, soy un entrenador a largo plazo y me gustaría estar muchos años aquí, eso es lo único que puedo hacer, estoy muy a gusto en el club, he estado en muchos clubs y la verdad es que en muy pocos clubs he visto el trato y la convivencia que hay en este club, la verdad que me gustaría estar muchos aquí, ojalá lo consiga”. Cuestionado por el autor del tanto, Terrazas manifestó que le es indiferente quien marque pero sabe la importancia que tiene para un delantero marcar: “A mí me da igual quien meta el gol, lo que quiero es que meta muchos goles la Ponferradina, lo que sí es verdad los delanteros necesitan meter goles, los delanteros pueden hacer muchas más cosas que meter goles eh, para ellos entiendo que es importante meter goles porque de esa manera ganan confianza, me alegro por él”.

El entrenador blanquiazul aseguró que ahora lo importante es recuperar fuerzas de cara al trascendental encuentro del próximo encuentro ante la Segoviana: “Ahora mismo tal y como estamos, dentro de tres días tenemos otro partido importantísimo en Segovia, no tenemos tiempo de disfrutar, ahora que hay recuperar rápidamente al equipo, que hoy ha hecho un gran esfuerzo, el miércoles pasado otro, tiene que estar fresco para ir a Segovia a por todas, va a ser un partido dificilísimo, ayer estuve viendo al equipo en Vigo y es un equipo muy potente y que nos va a poner muchas dificultades”.

Sobre la ausencia de Iago Díaz en la convocatoria, el técnico manifestó que no ha querido arriesgar ya que el jugador arrastra unas pequeñas molestias: “El otro día lo que tuve que quitar en el segundo tiempo porque se quejaba de unas molestias, no parece que son graves, pero no lo he visto como para jugar. Me ha comentado que tenía unos pequeños dolores en la parte posterior del muslo y he preferido no arriesgar”.

Para concluir, cuestionado por la aportación del centrocampista canterano Saúl Crespo, Terrazas aseguró que es un jugador que puede aportar bastante al equipo: “A mi Saúl me gusta mucho, pero también es verdad que ha tenido muchos contratiempos, golpes, torceduras, lesiones, sobrecargas, no es fácil pasar de jugar en un equipo que está con unos objetivos a un equipo con otros, poco a poco lo va cogiendo y me parece un chico que nos puede ayudar mucho, creo yo vamos”, concluyó.