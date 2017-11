Andy: “Si hubiera pitado un segundo antes ni tiro”

Andy, autor del gol anulado, en busca del esferico ante un jugador local. FOTO | Twitter @lagimnastica

Mucho revuelo ha provocado el empate sin goles de ayer en La Albuera el partido entre la Gimnastica Segoviana y la SD Ponferradina. En el minuto 93 de partido, López Parra decretaba el final del encuentro cuando el remate de Andy se colaba en la portería local, en primera instancia el colegiado cuando Andy va a disparar, pita por primera vez y unos segundos más tarde, cuando el balón se cuela en las mallas de la segoviana pita por partida doble, indicando el final del partido ante la sorpresa de los jugadores blanquiazules, que fueron a pedirle explicaciones al colegiado madrileño inmediatamente tras no dar el gol y decretar la finalización del encuentro.

Reglamentariamente tras el primer pitido, el partido está concluido y el gol bien anulado, pero se recomienda no señalar el final cuando esta merodeando alguna de las dos áreas por sentido común. El técnico de la Ponferradina Carlos Terrazas nada más concluir el partido en sala de prensa no quiso valorar con dureza la decisión de López Parra y señaló que: “Arbitrar es muy difícil y a veces cometemos errores, tenemos que respetar la decisión del colegiado”.

Tanto el guardameta Dinu Moldovan como el central Fernando Román en declaraciones a Onda Bierzo manifestaron que “nunca habían visto nada igual”. El principal protagonista Andy Rodríguez, autor del gol anulado, fue entrevistado en el Partidazo de Cope esta pasada noche y relató su versión del surrealista hecho acaecido en La Albuera.

El centrocampista granadino aseguró que llegaron a pensar que había señalado fuera de juego: “Le preguntamos exactamente que había pitado, si el final o fuera de juego, que era lo único que podíamos pensar que había pitado, pero es que han sido tres pitidos muy raros, el primero ha sido justo al disparar y los otros dos han sido cuando el balón ya estaba entrando en la portería, algo que no nos había pasado nunca”.

Andy manifestó que si llega a oír el pitido final del colegiado ni se hubiera molestado en acabar la jugada: “Me acuerdo perfectamente de que cuando golpeo pita, porque a mí me da tiempo a pensar cómo voy a acabar la jugada, si hubiera pitado un segundo antes ni tiro, porque bueno digo ha pitado y me creo que ha pitado fuera de juego en ese caso, no me hubiera imaginado que pitara el final”.

Por último, el jugador de la escuadra berciana añadió que el asistente salió disparado para el centro del campo y creyeron que había dado validez al gol: “Intentamos decirle que ha sido gol, que ha pitado gol, que no creemos que ha pitado al final, porque miramos al línea por si había levantado la bandera y ha salido corriendo para el centro del campo entonces pensamos que había sido gol, dijo que había pitado el final y no se puede hacer nada”.

Esta decisión polémica del colegiado madrileño López Parra ha levantado mucha polvareda y ha tenido una gran repercusión en los principales medios deportivos de España, una situación surrealista que contadas veces se dan en un terreno de juego. López Parra ha sido designado para el Cerceda - Castilla del próximo 11 de Noviembre, ya que la Federación no ha tomado ninguna medida tras lo sucedido ayer en La Albuera.