Terrazas: “Espero que en el futuro hagamos mejores partidos que este”

Carlos Terrazas, en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas valoraba la buena actuación de sus jugadores ante el Adarve y confía en que lleguen mejores partidos próximamente: “La temporada no ha hecho nada más que empezar, esperamos tener partidos por delante mejores que este, creo que ha sido un buen partido del equipo en líneas generales, hemos insistido, hemos tenido ocasiones claras en el primer tiempo y no las hemos metido, hemos seguido confiando en el segundo tiempo y cuando hemos metido el primer gol todo ha sido mucho más fácil, pero bueno, espero que en el futuro hagamos mejores partidos que este todavía”.

El entrenador blanquiazul no cree que sea el momento de presumir y volvió a insistir en la importancia de alcanzar una cierta regularidad: “Estamos todavía muy abajo, estamos muy retrasados, podemos hacer de todo menos sacar pecho, tenemos mucho que hacer por delante, lo que sí está claro es que tenemos un buen equipo, que tenemos capacidad, que el equipo está preparado, que sabe lo que tiene que hacer, tenemos que ser constantes, coger una regularidad, que es lo más difícil en el fútbol”.

El técnico de la Deportiva manifestó una vez más la importancia de adelantarse en el marcador, lo que facilita mucho las cosas en todos los partidos: “Creo que en el primer tiempo hemos tenido ocasiones muy claras de gol y no las hemos metido, lo que sí está clarísimo es que en esta categoría meter el primer gol es una cosa importantísima, cuando metemos el primer gol las cosas cambian mucho, por eso es muy importante defender bien también. Si no defiendes bien pues puedes encajar ese primer gol y complicarse mucho las cosas. Si consigues marcar ese primer gol en el partido todo se allana”.

Terrazas aseguró que nunca plantean un partido en función de las características del rival e intentan imponer su estilo de juego: “Siempre procuramos hacer lo mismo, enfrente tienes un rival y unas veces pues puedes llevar a cabo lo que pretendes y otras no, porque el contrario también juega y tiene sus armas y tiene sus recursos. Nosotros lo que está claro es que siempre procuramos imponer nuestro estilo de juego sin adaptarnos a lo que hace el rival, que creo que es una cosa que a la larga es mejor”.

Cuestionado sobre la lesión de Ríos Reina, el técnico bilbaíno manifestaba que no parece tan grave como la anterior que tuvo el sevillano: “Hay que esperar a mañana, no parece que sea importante, parece que es menos que la otra que tuvo en la otra pierna, hay que esperar, esperemos que los pronósticos se confirmen, parece ser que no es tan grave como la otra vez”.

El entrenador blanquiazul volvía a insistir que la clasificación a principios de temporada no es indicativa y sí adquiere importancia en la recta final de la competición: “Entiendo que la afición esté sufriendo porque todavía estamos mal, creo que se habla demasiado de las clasificaciones a principios de la temporada cuando todavía se llevan pocas jornadas y pocos puntos en juego. La clasificación cobra importancia cuando faltan diez partidos para terminar la Liga”.

El técnico de la Deportiva cree que el partido de Copa ante el Villarreal ha sido un punto de inflexión para que su equipo crezca en confianza y juego: “Creo que hemos conseguido que la Copa sirva de revulsivo y sirva de acicate para plantear los partidos de Liga. Es la manera de plantearse la Copa porque sino la Copa puede resultar un problema, nosotros tenemos que conseguir que sea la solución, eso sí es verdad que a partir del partido del Villarreal el equipo se sintió bien en el campo, vio que podía hacer cosas interesantes, creo que llevamos cuatro partidos sin encajar un gol, el equipo muestra síntomas de mejoría notable, creo yo”.

Por último, Terrazas valoró la necesidad de ganar a domicilio e indicó que la solidez defensiva que ha tenido su equipo las dos últimas semanas le acerca al triunfo en cualquier partido: “Ganar es un problema siempre, en todas las categorías es difícil, necesitamos ganar un partido fuera, lo podemos ganar en cualquier momento y tampoco nos tenemos que obsesionar con ello porque muchas vas obsesionado a un partido a ganar y luego se te pone en contra desde el principio, lo que sí es importante es que hemos ganado en consistencia defensiva, eso le da mucha seguridad al equipo y eso le da posibilidades de ganar cualquier partido, empezando el domingo en el Cerro del Espino, que es importantísimo”, concluyó.