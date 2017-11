Atlético de Madrid B - SD Ponferradina: El Cerro medirá el buen momento de ambas escuadras

Jon Garcia, autor del unico tanto de la SDP a domicilio. FOTO | Daniel Nieto ( VAVEL )

Recibir a la Ponferradina, uno de los supuestos gallitos de la categoría es siempre una motivación para cualquier rival, como lo será para un filial rojiblanco que quiere refrendar en su feudo las prestaciones que está dejando a domicilio. En su retorno a la categoría de bronce del futbol nacional, el conjunto madrileño no está dejando indiferente a nadie. El equipo dirigido por Oscar Fernández, con cuatro victorias, seis empates en su haber y tan solo tres derrotas, ya superado el ecuador de la primera vuelta, los rojiblancos quieren hacerse un hueco en la parte noble de la clasificación y ponerse en disposición de alcanzar los puestos de PlayOff, una tabla clasificatoria que ya empieza a reflejar por donde van a ir las directrices esta temporada.

Por su parte, la Deportiva Ponferradina está intentado reconstruir su mal inicio de temporada en la competición domestica. Tras el descenso a la categoría de bronce, el equipo blanquiazul no ha sido capaz de asentarse en los puestos de PlayOff durante casi temporada y media ya transcurrida.Carlos Terrazas ha reconducido la complicada situación que atravesaba el equipo berciano tras la derrota cosechada en Guijuelo y a partir del enfrentamiento copero ante el Villarreal, los blanquiazules han ofrecido síntomas notables de mejoría que todavía tienen que plasmar a domicilio, asignatura pendiente desde hace meses.

El Cerro del Espino, asignatura pendiente del Atlético B

En el Cerro del Espino se mantiene viva la esperanza de una nueva victoria que no llega desde finales del mes de Septiembre. Oscar Fernández pretende que su equipo recupere el camino de la senda de la victoria en su feudo, una asignatura pendiente del filial atlético. Tras romper la racha de cuatro empates consecutivos, el filial rojiiblanco quiere brindar a su afición una nueva victoria como local y prolongar su imbatibilidad de las últimas jornadas. Hacerse fuerte en el Cerro puede llevar a los rojiblancos a basar el éxito de su temporada. De momento tan solo ha conseguido el 50% de los puntos disputados como local el Atletico B.

En el apartado de bajas, la zaga rojiblanca acusará la baja por acumulación de amarillas de Alberto Rodríguez más conocido como “Tachi”, que tendrá que seguir desde la grada el desarrollo del partido. Carlos Marin y Ruben Fernandez, tambien causaran baja en los rojiblancos para este encuentro. Sin embargo, la grata noticia para el equipo dirigido por Oscar Fernández es que podrá contar con Manny, que ha renunciado a debutar con su país, la República Dominicana y ha priorizado quedarse con el Atlético de Madrid B. El jugador dominicano, recién ascendido del División de Honor Juvenil esta temporada, está entrando con continuidad en los planes del técnico rojiblanco ya que ha disputado los últimos cuatro partidos como titular ofreciendo unas sensacionales prestaciones, precisamente se estrenó como goleador en la victoria en O Vao ante el Coruxo la pasada jornada. Tambien regresa a la accion Olabe.

Buscando la primera victoria a domicilio

La Deportiva Ponferradina, que visita el Cerro del Espino este próximo domingo busca en estos últimos compases del año conseguir una victoria como visitante que se le ha resistido durante estos diez meses transcurridos. Al equipo berciano, se le atragantan los compromisos a domicilio, prueba de ello es que tan solo han logrado una victoria y fue en la competición del KO ante la Gimnastica Segoviana.

El conjunto berciano es el penúltimo equipo del Grupo 1 como visitante, donde tan solo ha conseguido arañar dos puntos, ante Castilla y Segoviana, marcando tan solo un tanto en esos siete desplazamientos. Números muy pobres para un equipo aspirante, que necesitan dar un giro radical si quieren aspirar a lo más alto.

Carlos Terrazas, técnico de los blanquiazules cree que el equipo no debe obsesionarse con esto pero sí es consciente de la necesidad de que cuanto antes rompan este “maleficio”. Otra de las cuentas pendientes en este discreto arranque de temporada en los bercianos, es la carencia de gol ante la portería rival, incidimos que solo ha marcado un gol fuera de casa y fue ante el Castilla en la Jornada 3 por medio del central Jon García, uno de los referentes defensivos de la Deportiva.

Yuri y Pallarés, las referencias blanquiazules en ataque, llegan en buen momento al partido tras ver puerta ante Unión Adarve y Pontevedra en las últimas fechas y ahí pasa la esperanza de los bercianos de cara al gol. En el apartado de dudas, Terrazas cuenta con las dudas en banda de Ríos Reina y Caiado, aunque es probable que el primero de ellos entre en la convocatoria, los demás están disponibles.

Los precedentes sonríen al Atlético de Madrid B

En Abril del 2004, fue el último enfrentamiento entre ambas escuadras, en la Jornada 35 del Grupo 2 de la Segunda División B, cuando el equipo rojiblanco se impuso por 2-0 a la SD Ponferradina. De las seis visitas del conjunto berciano en Segunda B al Atlético de Madrid, el cuadro rojiblanco ha salido victorioso en cinco de ellas. Hay que remontarse al año 2000 para rescatar el único triunfo berciano en tierras madrileñas, que se impuso por 0-1 al conjunto colchonero.

Declaraciones previas

Las últimas horas previas al partido vienen marcadas por las declaraciones de Carlos Terrazas. El entrenador de la Ponferradina destacó el contraataque de los rojiblancos: "Si nosotros no estamos bien nuestros errores nos van a penalizar, porque ellos tienen muy buen contraataque". No se esperan muchos cambios en la alineación de Terrazas, que no es partidario de realizar modificaciones cuando las cosas van bien: "Cuando los resultados son buenos no se deben hacer demasiados cambios".

Barceló Roca, encargado de dirigir la contienda

El partido se disputará en el estadio Cerro del Espino, situado en la ciudad deportiva del Atletico de Madrid B en Majadahonda, con capacidad para casi 3500 espectadores. El colegiado designado para este encuentro será el catalán Pere Barceló Roca, natural de Girona, con 33 años cumplidos y cinco temporadas a sus espaldas en la categoría de bronce.

Convocatorias

Oscar Fernandez, técnico del Atletico de Madrid B, no ha hecho oficial la convocatoria para el partido ante el equipo berciano. Recordamos que solo tiene las bajas de Tachi y Carlos Marin para este encuentro.

Por su parte, Carlos Terrazas si que ha ofrecido la lista de convocados, con la única ausencia de David Caiado que no se ha recuperado de sus molestias. El resto de la plantilla, los 17 disponibles, con la novedad de Ríos Reina respecto al partido ante el Adarve. La convocatoria es la siguiente: Dinu, Héctor, Yac, Jon García, Fernando Román, Álvaro Moreno, Saúl, Cidoncha, Andy, Jorge García, Salinas, Iago Diaz, Rios Reina, Menudo, Isi Palazón, Yuri y Pallarés.

Posibles Alineaciones

XI Atletico de Madrid B: San Roman; Solano, Montoro, Rafa, Sergi; Keidi, Toni Moya; Arona, Caio, Manny; Perales

XI SD Ponferradina: Dinu; Jon García, Fernando Roman, Alvaro Moreno; Saul Crespo, Cidoncha, Andy; Iago Diaz, Salinas, Jorge García, Yuri.