Menudo: “Hay que ganar en Bouzas y a partir de ahí encadenar victorias”

Juan Carlos Menudo, esta mañana en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Juan Carlos Menudo manifestaba que la grave lesión de Néstor Salinas ha sido un golpe anímico para el equipo y le ha deseado una pronta recuperación al navarro: “La verdad que bueno es una noticia triste, un palo gordo para el equipo, es un compañero, ha tenido una lesión grave, ahora lo que toca es intentar que la operación salga bien y que tenga una pronta recuperación y que esté lo antes posible en los terrenos de juego”. El jugador blanquiazul aseguraba que la lesión de Salinas es una motivación extra para ir con más ganas a conseguir el triunfo en Bouzas: “Todo lo que sea motivación es bueno para esta semana y una de ellas es esa, dedicarle la victoria a Néstor, hemos estado estos días con él, ha sido un palo tanto para él como para nosotros y bueno un extra de motivación porque nos hace falta puntuar de tres en tres y bueno ojalá sea así”.

Menudo reconocía que no está contando con la participación que el pensaba pero manifestaba que le toca trabajar para ganarse esa confianza del entrenador: “Una situación nueva para mí, la verdad que no está siendo como hubiera planteado en verano pero bueno lo que me toca es trabajar, intentar estar al nivel de los compañeros que están jugando y los minutos que me ofrezca el míster pues intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda y a partir de ahí seguir sumando minutos que es lo más me interesa y ayudar al equipo”.

El jugador sevillano insistió en su mensaje de seguir trabajando para ganarse un poco de continuidad dentro del equipo: “Bueno la verdad que ya te digo, lo que me toca a mí es seguir trabajando, ponérselo difícil al mister cada domingo y a partir de ahí si decide por un compañero habrá que aceptarlo e intentar disfrutar de los minutos que me dé e intentar demostrarle que puedo seguir sumando mas minutos”. Cuestionado sobre un posible movimiento en el mercado de invierno, Juan Carlos Menudo manifestaba que tiene contrato con la entidad blanquiazul y su intención es seguir en Ponferrada: “Nada, intento disfrutar de los minutos que me dé, siempre ayudando al equipo, intentando hacer lo mejor posible, tengo contrato con la Deportiva y no pienso ahora mismo en salir, si algo cambiaria seria por decisión del club o del míster, no tengo noticias de nada y lo que toca es intentar ayudar al equipo”.

El futbolista blanquiazul aseguraba que el vestuario está con Terrazas y que se encuentran inmersos en una situación crítica pero que deben cosechar triunfos cuanto antes para salir de abajo: “Si claro, sabemos que la situación es complicada, hay que sumar de tres en tres, es una situación critica y no vale estar especulando, hay que intentar ganar el sábado en Bouzas y a partir de ahí ir encadenando victorias”. Menudo reconocía que le está costando alcanzar el nivel de la pasada temporada: “Si es verdad que después de la lesión que tuve en verano me ha costado mucho entrar, creo que cada vez estoy un poco mejor y estoy llegando al mejor nivel mío, también sin minutos es complicado, intentar que sean muchos más y a partir de ahí coger ese nivel que tuve el año pasado”.

Cuestionado sobre la salida a Bouzas del próximo sábado, el sevillano manifestaba que es uno de los campos más difíciles de la categoría pero que no les pueden ganar en ilusión y ganas: “Es uno de los campos más difíciles del grupo, un campo de césped artificial, muy pequeño, lo que nos está comentado el míster es que es muy pequeño y va a ser otro tipo de partido que no estamos acostumbrados a jugar, va a ser difícil porque es un equipo que está teniendo una buena dinámica en Liga, pero a nosotros no nos puede ganar nadie por ilusión, por ganas, por trabajo, en esa ilusión hay que basarnos, en dedicar la victoria a Néstor, en intentar salir de abajo y engancharte a los puestos de media tabla para salir de la zona de la quema y asomarte un poco arriba”.

Por último Menudo aseguraba que el partido ante el Bouzas les va exigir máxima concentración durante los 90 minutos y que deben aprovechar sus ocasiones: “Personalmente creo que esos partidos son de muy pequeños detalles, porque te va a marcar mucho el campo, el estado del césped, cualquier tipo de error te va a condenar, hay que estar concentrados desde el 1 al 95, intentar cometer los menos fallos posibles e intentar aprovechar las nuestras”, concluyó.