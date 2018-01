Terrazas: "Es muy meritorio el triunfo teniendo en cuenta la entidad del rival"

Carlos Terrazas, en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas hacia una valoración del encuentro en el que destacaba la valentía de ambos equipos en ir a por el partido: “Creo que ha sido un muy buen partido de futbol, creo que ha sido un partido con dos equipos abiertos que han jugado buscando la portería contraria, un partido con alternativas, con un alto grado de emoción pero creo que para el espectador es atractivo este futbol, creo que se han visto dos equipos ofensivos, que han atacado y se han visto muchos goles”.

El técnico ha valorado positivamente el triunfo y la reacción de su equipo a pesar de las dos veces que el Castilla ha igualado el partido: “El equipo se ha rehecho, estos dos últimos partidos también habíamos metido el primer gol, nos habían empatado y habíamos acusado mucho el golpe, sin embargo hoy nos hemos rehecho, hemos ido a por el gol de la victoria y lo hemos conseguido, hemos tenido premio, es muy meritorio el triunfo tal y como se ha producido y teniendo en cuenta la entidad del rival, un equipo compuesto por futuras estrellas del futbol mundial”.

Volvió a incidir el entrenador blanquiazul en la valentía y descaro a su juicio de su equipo para conseguir la victoria: “Eso puede ser una solución o un problema, hoy si hemos conseguido la victoria es porque hemos ido arriba, a meter más goles, bueno creo que es la mejor manera de conseguir los puntos y las victorias, además creo que el equipo lo puede hacer”.

Cuestionado por los silbidos a Mandaluniz, el entrenador valoraba de forma positiva la actuación global del guardameta: “Ha sido una jugada confusa y la verdad es que da rabia que tras meter el 1-0 se produzca esa acción, pero bueno creo que se ha rehecho y ha hecho un buen segundo tiempo, con algunas intervenciones de mérito, recuerdo un uno contra uno que tenía con un delantero del Castilla, que ha sacado, que se hubiera puesto el Castilla por delante en el marcador”.

Sobre la pancarta en la que se pedía su marcha de la Deportiva, Terrazas entiende que no puede agradar a todo el mundo y va a intentar cambiar las opinion de parte de los aficionados: “La he visto, pero bueno es una cosa normal en el futbol, llevo 42 años entrenando y no le vas a gustar a todo el mundo, no aspiro a la unanimidad, sí que voy a trabajar y poner todo de mi parte para que las personas que opinan como se han manifestado en la pancarta cambien de opinión, también puede ocurrir que unas personas que opinan de una manera con el tiempo cambien de opinión, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que así sea, pero vamos es normal que la gente opine y que manifieste sus opiniones”.

Por último, Terrazas valoraba la incorporación de Yelko Pino del que manifestaba que es un jugador interesante: “Es un jugador que veníamos siguiendo de hace tiempo, todos sabemos las vicisitudes que ha habido, es un jugador muy interesante para nosotros, lo conozco de hace tiempo cuando estuvo en el Lugo, nos viene fenomenal. Creo que nos puede ayudar, el equipo es mejor con Yelko Pino que sin él”, concluyó.