Previa Gernika - Racing de Santander: a confirmar sensaciones

La primera salida del curso para el Racing no será nada sencilla. Los de Ángel Viadero se estrenan a domicilio en este para ellos nuevo grupo II ante el Gernika, un equipo fuerte y ordenado cuya principal baza es su juego directo y solidez como local, pues desde que regresase a la división de bronce hace dos temporadas el conjunto gualdinegro tan solo ha sido derrotado seis de las 38 partidos disputados en Urbieta.

Los objetivos de uno y otro equipo para la presente campaña son bien distintos, pero el sábado se espera un partido más igualado de lo que podría parecer por diferencia de nombre, presupuesto e historia. La hierba artificial, la falta de costumbre cántabra de jugar ante los siempre característicos equipos vascos o la carencia de cohesión propia de los equipos en el mes de agosto son alguno de los factores que equilibran la balanza entre vascos y montañeses.

A la tercera puede ir la vencida

El Gernika afronta este año su tercera temporada consecutiva en Segunda División B después de que en verano de 2015 regresase al tercer escalafón del balompié nacional tras más de una década de ausencia. En estos dos años el equipo de Javi Luaces ha conseguido salvarse sin apuros en el siempre complicado grupo vasco-madrileño, llegando a coquetear incluso con el playoffs de ascenso durante algunas semanas, como sucediera a mitad de la temporada pasada cuando el cuadro gernikarra logró encadenar una reseñable racha de triunfos consecutivos.

El Gernika mantiene el bloque de la temporada pasada

Precisamente esa es la meta que tratará de conseguir este año. En todo grupo con sus equipos favoritos siempre tiene cabida alguna sorpresa a final de temporada, y sin duda el Gernika tiene mimbres para emular la gesta del Rayo Majadahonda de la campaña pasada en este mismo grupo. Los gualdinegros mantienen gran parte del bloque intenso, rocoso e incómodo para el rival que les devolvió a la división de bronce, y es en esa continuidad en la que basarán su proyecto. Murgo, Olaetxea y Arégo, todos ellos procedentes de Lezama, debutaron la jornada pasada en mareo en la derrota del equipo por la mínima ante un Sporting B que no mereció la victoria.

El Gernika fue capaz de plantar cara a todos los equipos del grupo el curso pasado

Los otros once futbolistas que intervinieron en el conjunto gernikarra estaban ya la pasada campaña, y cuajaron un buen partido que no tuvo su recompensa en forma de puntos por la falta de pegada que demostró el equipo, que sin duda va a echar en falta la pólvora de Etxaniz, quien fichó este verano por el Pontevedra después de anotar 13 goles con el conjunto de Urbieta el pasado curso. Aun así, el juego directo va a seguir siendo una de las principales armas de los pupilos de Javi Luaces, a los que muchos expertos denominan como "el equipo vasco por antonomasia", en referencia a los clichés que se suelen tener del fútbol en Euskadi. Para este partido, el técnico busturiarra no podrá contar con Txema Pan ni Petxarroman.

Confirmar y mejorar

El Racing afronta su primer encuentro lejos de los Campos de Sport del presente curso con dos premisas claras, obviando el conseguir unos tres puntos que en esta categoría se le exigen en casi todos los partidos: confirmar las sensaciones dejadas en un notable partido inaugural, en el que se consiguió la victoria por la mínima ante el Arenas de Getxo en un encuentro que, no obstante, pudo terminar con un marcador más abultado; y mejorar ciertos aspectos que todavía preocupan a la afición cántabra, como la falta de forma de algunos jugadores o el casi inexistente juego de toque del que se habló desde el club para el presente curso.

Ángel Viadero podrá contar para este partido con Borja Granero, flamantemente reelegido como primer capitán de la plantilla y que se perdió el debut liguero por sanción. Todo apunta a que será titular junto a Rivero en la medular, en un partido en el que puede aportar muchas cosas al equipo. David Córcoles y Antonio Tomás vuelven a caerse de la convocatoria por problemas físicos, mientras que Juanjo sí viajará junto a sus compañeros pese a no estar al 100%. El once inicial parece que será el que se impuso al Arenas seis días atrás con la única modificación de Granero por Sergio.

Borja Granero afronta su quinta temporada como verdiblanco

El conjunto cántabro se encuentra cerca de los 8.500 abonados

Aparte del conservador y efectivo juego que propone el Racing de Viadero, otra cosa que no ha cambiado con respecto al año pasado es el apoyo de la afición. Los 7.384 espectadores que acudieron el domingo a los Campos supusieron la mejor entrada de la categoría, situándose por encima de seis campos de Segunda. Fuera de casa no iba a ser menos, y se espera que más de 500 seguidores verdiblancos den colorido a Urbieta en una jornada que de seguro será una auténtica fiesta del fútbol, como se augura por el buen rollo que se respira entre aficiones en las redes sociales.

Posibles alineaciones

Gernika: Altamira, Kevin, Berasaluze, Carracedo, Arégo, Torre, Larru, Murgoitio, Madrazo, Abaroa y Etxabe.

Racing: Iván Crespo, Gándara, Gonzalo, Regalón, Julen Castañeda, César Díaz, Quique Rivero, Borja Granero, Héber Pena, Matías Aquino y Dani Aquino.