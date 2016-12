Baraja: "Nos penalizan demasiado los errores"

Imagen: RVM Oficial

El entrenador del Rayo, Rubén Baraja, compareció ante los medios de comunicación luego de la derrota por dos goles a uno frente al Real Zaragoza en Vallecas. Álex Moreno, en propia meta tras un clamoroso error del meta Gazzaniga, Ángel y Javi Guerra, ambos de penalti, fueron los autores de los goles.

El técnico, que consideró el partido como vital para el Rayo en la previa, se mostró descontento y fastidiado tras perder la oportunidad de terminar el año por encima de un rival directo en la tabla como el Zaragoza y sin una victoria que les permita tener un buen punto de partida en la segunda mitad del campeonato.

"El Zaragoza se lleva el partido hoy sin generarnos ninguna ocasión clara y nosotros hemos tenido las nuestras. Nos penalizan demasiado los errores, ya nos pasó en Valencia y no hay más que trabajar para mejorar" sentenció.

"La lástima es que el resultado refleja una cosa diferente de lo que se ha visto en el partido. Hemos trabajado el partido para ganarlo y una desgracia es la que ha cambiado el signo del partido y del resultado" declaró Baraja.

Para el vallisoletano sin duda el partido se decidió en la desafortunada acción de Gazzaniga en el primer gol, acción a la cual prefirió llamar "desgracia" y no error: "Era un partido difícil contra un buen rival y justo en el momento que mejor estábamos, ese detalle ha sido lo que le ha dado vida al Zaragoza y a nosotros nos ha afectado".

Y es que prácticamente seguido, en la siguiente jugada, un penalti que no existe y que además ni siquiera el jugador del Zaragoza protesta porque no cree que sea penalti, sirvió a los visitantes para hacer el segundo. "No me quiero excusar en esa situación porque al final en el fútbol hay momentos en los que te perjudica y en los que te favorece el árbitro pero sí es verdad que nos ha dejado sin capacidad de reacción para los últimos minutos" aseguró el entrenador.

Baraja opinó que en el fútbol pueden acontecer este tipo de infortunios y que únicamente deben pensar en que pueden mejorar y crecer: "No soy una persona que señale, mucho menos en estos momentos, errores cometemos todos y yo el que más".

Mercado de invierno

El técnico del Rayo afirmó que es necesario hacer análisis ahora que ha terminado el último partido de la primera vuelta, por lo que se sentará a hablar con el club para tratar de buscar algún tipo de decisión o valorar soluciones que mejoren el bien del equipo y la plantilla. "Tratar de ser competitivos es la idea que tenemos todos" dijo.

El descenso

El Rayo era para muchos al comienzo de la vigente temporada un claro aspirante al ascenso. En estos momentos, terminada la primera vuelta y ocupando la décimosexta posición, algunos creen que el verdadero objetivo del equipo pasa por conseguir la permanencia en Segunda División.

Baraja no quiso opinar mucho en cuanto al tema: "Yo cuando llegué aquí mandé únicamente un mensaje de trabajar para mejorar y estar a las expectativas de lo que los aficionados quieren del Rayo Vallecano. Si ahora mismo lo miras por el momento en el que estamos y lo que dictan los últimos resultados lo puedes llegar a ver negativo pero yo solo pienso en crecer, hay mucho margen de mejora". También opina que el equipo se va de vacaciones con algunos puntos menos de los merecidos.

El entrenador elogió el estado físico de sus jugadores, que luego de tres partidos en una semana demostraron un buen tono físico compitiendo.