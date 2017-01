Rubén Baraja: "Seguimos creciendo"

Rueda de Prensa de Rubén Baraja en El Arcángel. Imagen : RVM Oficial

El técnico del Rayo Vallecano, Rubén Baraja, compareció ante los medios de comunicación tras el primer partido de su equipo en este año 2017, un año que la entidad vallecana lo afronta con esperanza de alterar la situación del pasado año.

El encuentro era complicado para el Rayo, pues pisar El Arcángel a la vuelta de las navidades es aún más costoso, pero el Rayo supo mantenerse, dominó en posesión el final del partido, y se pudo marchar con los tres puntos a la capital: "Empatar aquí es una situación que, de inicio, lo hubiéramos firmado. Nos ha faltado continuidad para tener llegada al área del Córdoba pero en la segunda hemos sido dominadores del partido y del juego. Te quedas con la sensación de que sumas un punto pero quizás hemos perdido dos por lo que el equipo ha ofrecido", estableció Baraja.

Uno de los que demostró ayer en El Arcángel que está dispuesto a cambiar la actitud es Gazzaniga, que fue pitado en el final de año, y gracias a él, hoy el Rayo tiene un punto más, ya que salvo varios uno contra uno que en el primer tiempo: "Esto es fútbol, y el fútbol no es un partido, ni un detalle, es continuidad. Al final la confianza la tiene y eso fue un accidente que hay que olvidar. Hay que levantarse cuanto antes, y en el fútbol los accidentes sirven para sacar lo mejor de cada uno. Hoy ha estado a buen nivel y al nivel de exigencia que se le pide. La llegada de Mejía nos puede dar la posibilidad de que Gazzaniga suba su nivel y eso nos va a fortalecer como equipo". destacaba Baraja de la brillante actuación del guardameta argentino.

El Rayo mejora en el aspecto táctico pero no se ve reflejado en los resultado, le cuesta hacer gol. Por esto fue preguntado Baraja, a lo que contesto: " Hoy miro el lado positivo. En la primera parte hemos tenido menos continuidad de lo esperado, y en la segunda parte sí lo hemos conseguido, hemos estado cerca de lo que a mí me gusta, pero nos falto gol. Si me voy al resultado, ves que no son los resultados que yo quisiera, pero sí estamos cerca de ello. Seguimos trabajando, creciendo y solo miro el lado positivo de las cosas, las situaciones de pesimismo no van conmigo".

El fútbol no es solo un deporte. Una muestra de ello se vio ayer en el estadio del Córdoba cuando su afición desplegó una pancarta mostrándose en el lado opuesto a la violencia de género: "Creo que tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, me sumo a ello. La afición del Córdoba ha estado impecable. La nuestra ha venido a ver al equipo, han visto el esfuerzo del club sobre el campo y la lastima es que no se hayan ido los aficionados con los tres puntos", decía Baraja.