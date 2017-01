Gazzaniga: "Estuvimos bien y eso se vio reflejado en el campo"

Zé Castro y Gazzaniga aplauden a la afición | Imagen: @RVMOficial

Paulo Gazzaniga, cancerbero del Rayo Vallecano, compareció ante los medios tras el partido del pasado sábado en Córdoba (0-0) y se mostró satisfecho por no encajar gol. "Todo el equipo fue protagonista a la hora de mantener el arco a cero. Nos sirve para seguir agarrando confianza para llegar a los dos partidos que tenemos ahora en casa con mucha energía y mucha confianza", afirmó.

"Estuvimos bien y eso se vio reflejado en el campo"

El arquero hizo un buen trabajo en su demarcación pero también sus compañeros, como explica el propio Gazzaniga: "Hice lo que tenía que hacer como cada jugador que salió a la cancha. Estuvimos bien, cada uno hizo lo que tenía que hacer y eso se vio reflejado en el campo".

En cuanto a nos ser capaces de perforar la meta rival, el argentino cuenta que "el empate no sabe muy bien porque queríamos los tres puntos, pero no nos vamos mal del todo". En el segundo tiempo el conjunto rayista tuvo buenas ocasiones pero no se pudieron materializar: "En la segunda parte tuvimos más la pelota, presionamos bien, y la pena fue que no se dio el gol. Ahora tenemos dos partidos muy importantes en casa", declaró.

"Un día tienes un error, otro sacas un par de balones" Su error ante el Real Zaragoza fue muy comentado y además supuso la derrota franjirroja (1-2) pero el de Santa Fe sigue adelante: "Está claro que hay que levantarse. Un día tienes un error, otro sacas un par de balones. La posición del portero es así", declaró.

En cuanto al nivel que está dando el equipo, el portero comenta que están cerca de ver el Rayo que quieren y además cree que este año va a ser especial. Asimismo agradece a la afición franjirroja por el apoyo cada jornada: "La gente que está ahí arriba domingo a domingo nos da mucha energía. Eso se nota en el campo", finalizó.