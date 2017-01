Baraja: "Notamos mucho la fuerza del apoyo de la afición"

Google Plus

Rueda de prensa de Baraja / Imagen: Rayo Vallecano

Baraja declaró el día previo al encuentro frente al Sevilla Atlético en el Estadio de Vallecas. Dejó claro que el Sevilla Atlético no es un filial cualquiera y que será un encuentro muy disputado: "Espero un rival que no es un filial típico. Es un equipo muy completo e intenso. Con energía y muchas ganas", "Tenemos que ir paso a paso y ganar al Sevilla Atlético no será fácil. Tenemos que hacer un gran partido para vencer".

Sobre las obras en vacaciones relacionadas con el césped del estadio, también declaró: "Hemos cambiado el césped porque estaba bastante mal. La idea es que cada vez esté mejor y nos ayude", al cambio del césped también se le une unas obras que se han hecho para dar más amplitud y expansión al terreno de juego.

También destacó las ganas que tienen los jugadores que tienen menos minutos en los terrenos de juego: "Es importante que hay alternativas en la plantilla y los que menos juegan quieren entrar y empujan por ello", los suplentes luchan constantemente por ganarse un puesto en el once inicial.

Sobre el ansiado objetivo del Rayo Vallecano en esta temporada: "El club está haciendo su trabajo y hay tiempo para ir consiguiendo objetivos. Que el grupo se fortalezca", se espera que el equipo coja aire para ponerse en los puestos de arriba y alejarse de los puestos de descenso.

Ante la mejora del equipo en la parte defensiva declaró: "Hemos mejorado la solidez defensiva. Tener la portería a cero te mantiene vivo en los partidos", analizó que el dejar la portería a cero en los partidos es muy importante.

Por último destacó la gran faceta que tiene el Rayo, la afición: "La afición está muy por encima de todos. Siempre nos apoyan, notamos mucho su aliento y nos ayudan mucho", siempre están allí en todos los partidos tanto fuera como en casa.

Con estas palabras finalizaba la rueda de prensa previa al partido frente el Sevilla Atlético del entrenador rayista, Rubén Baraja.