Baraja: "Los dos tenemos la misma necesidad, pero nosotros jugamos en casa"

Rubén Baraja / Imagen: Rayo Vallecano

Baraja declaró el día previo al encuentro frente al Elche en el Estadio de Vallecas, partido que abre la segunda vuelta en LaLiga 123. El míster madrileño se enfrenta a su exequipo, al que ya dirigió en la temporada pasada, sobre el club alicantino destacó: "El Elche está en buen momento. Tenemos que imponernos desde lo colectivo. Habrá mucha tensión", Declaró que hay que ganar sí o sí: "Tenemos que poner toda la intensidad para ganar el partido. La exigencia que hay nos va a hacer competir mejor".

"Tenemos que poner toda la intensidad para ganar el partido"

Sobre la mentalidad de sus jugadores el Pipo valoró: "La mentalidad se cambia desde el trabajo. Busco la mejor versión de cada jugador y que empuje por el equipo", cada jugador tendrá sus oportunidades para poder ayudar al equipo.

Por la parte estilística Baraja dejo claro que tiene un estilo: "Creo en una idea de juego. Esto es fútbol y hay que saber llevar estas situaciones para poder darle la vuelta", dejando claro que todavía se puede conseguir el objetivo del ascenso.

"No me gusta el overbooking en la plantilla"

Ante la situación de los movimientos del mercado invernal, declaró estrictamente que ya le ha pedido lo que quiere al club: "Cuando se cierre el mercado ya valoraremos. Ahora solo pienso en el Elche y ya veremos qué sucede esta semana", no le gusta tener muchos jugadores: "Cada jugador sabe su situación. No me gusta el overbooking en la plantilla pero el mercado no es fácil". Todavía hay tiempo de que el club haga o intente hacer lo que el míster rojillo ha pedido al equipo madrileño: "Doy el margen de maniobra al club en el mercado de invierno y al final del plazo ya valoraremos".

"Tenemos que proteger a la afición"

Por último, el técnico rayista hizo hincapié en que hay que cuidar a la afición porque siempre está y que el jugador Adrián Embarba se equivocó y ya pidió perdón: "Tenemos que proteger a la afición. Embarba, se equivocó, rectificó, pidió perdón y espero que le apoyen".

El cuadro de Baraja tiene, pues, una cita importantísima ante los ilicitanos, a los que se medirán este sábado a partir de las 18:00 horas.