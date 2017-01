Manucho, el "MVP" Rayista ante el Elche CF

Google Plus

Manucho disputando el balón. | Foto: Rayo vallecano.

Un nuevo empate para El Rayo Vallecano, esta vez ante el Elche CF. Los visitantes, que no fueron superiores en ningún tramo del partido, se adelantaron en el marcador con gol de Guillermo, jugador cedido por el Athletic de Bilbao, tras varios rechaces y malos despejes en el área de los vallecanos. En la segunda parte el Rayo llevó todo el peso del partido aunque no provocaba el peligro necesario para darle la vuelta al partido. En el minuto 63 Rubén Baraja efectuó el segundo cambio en el que salía Javi Guerra del campo, después de no producir nada de peligro, y entraba Manucho con una notable ovación por parte de la grada, como es de costumbre cuando sale el Angoleño.

Desde el momento del cambio aparecerían las ocasiones y así los mejores minutos del Rayo Vallecano, en parte por varias acciones realizadas por Miku, pero también por el sacrificio que puso Manucho dentro del campo. Ha sido ese jugador revolucionario que le da vida al equipo cuando más lo necesita. Le ha puesto garra en defensa y se ha peleado todo lo posible con los defensas en ataque, obteniendo el premio del penalti en el minuto 72 tras una pugna con Pelegrín cerca del área pequeña. Así, Miku ponía el 1-1 en el marcador.

Con el gol a favor y los buenos minutos el Rato buscaba el gol de la victoria y no iba a ser otro que Manucho el que tuviese la oportunidad más clara del partido para conseguir ese segundo tanto. Trashorras ponía un centro calculado a su cabeza dentro del área pequeña, pero este no pudo darle dirección y el ex guardameta rayista Juan Carlos se encontró con el balón después del remate al centro de Manucho. El asedio Rayista acabó con la expulsión de Miku en el 84 y así el partido.

Con estos minutos y pese a no marcar gol, Manucho reclama la titularidad de Vallecas. Con la intensidad defensiva y el trabajo que pone en cada partido, no sería extraño verle contar con más tiempo en el terreno aunque el entrenador tenga más preferencia por Miku y Javi Guerra, visto que no dan resultados.

En el post partido, el "Pipo" Baraja reconoció el mérito de Manucho, "Nos dio lo que necesitábamos en el partido tal y como estaba". También señaló la falta de gol de su equipo pese a las numerosas ocasiones claras que tuvieron para marcar producidas por Manucho, ese cambio revolucionario más que habitual cada fin de semana y que también lo ha sido hoy.