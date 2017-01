Rubén Baraja: "Me quedo contento con la segunda parte, no con el punto"

Google Plus

Baraja en sala de prensa. | Foto: Rayo Vallecano

Rubén Baraja atendió a los medios tras un nuevo empate del equipo, esta vez ante el Elche, en el Estadio de Vallecas. “Creo que si miramos las ocasiones y las posibilidades de hacer gol, el Rayo ha generado mucho más. La primera parte fue de dominio de ellos, sobre todo en saques de esquina y faltas laterales”, valoró Baraja. “El gol llegó en una falta lateral. En la segunda parte el equipo se ha liberado de la presión de jugar en el Rayo”. Llama poderosamente la atención que el entrenador del conjunto vallecano asuma esa presión como algo normal.

Así lo explica, puesto que es algo que afecta directamente al juego: “es una situación mental. El equipo quiere, pelea y hemos estado por encima del Elche, pero no hemos tenido esa fortuna”. Ni siquiera la roja a Miku impidió que el Rayo buscase la victoria. “La expulsión nos ha mermado para el 2-1, pero la sensación es que el equipo ha querido, ha empujado y ha tenido situaciones para ganar. Me quedo contento con la segunda parte, pero no con el punto. Lo mínimo que se exige es la actitud, el empuje y el querer”, sentenció.

"Debemos ser dominadores"

Sobre lo apretada que está la Liga 1|2|3, Baraja fue claro: “La Segunda es muy complicada. Hoy el equipo ha buscado, ha querido y se trata de llevar la segunda parte a un partido completo”. Confía en su equipo, así lo declara al menos ante los medios: “Los chicos tienen que creer en sus posibilidades y debemos ser dominadores, sumar tres puntos y sacar resultados. El equipo hace cosas bien. Es cierto que no gana, pero no pierde”, reflexionó el míster. “Tenemos que buscar ese punto de equilibrio en el factor psicológico porque eso influye”, concluyó.

También valoró positivamente el papel de los jugadores que entraron con el partido ya empezado: “Álex Moreno venía con problemas en la mano. Hemos tratado de guardar esa situación hasta la segunda parte. Luego los cambios han dado lo que el equipo necesitaba. Manucho ha entrado muy bien y se ha merecido el gol porque ha tenido situaciones claras”.

"Hemos merecido otro resultado"

Del Elche, Baraja comentó que tenían muy claro cómo hacer daño al Rayo: “En la primera parte nos han puesto en dificultades a balón parado. Ellos buscaban el rechace en largo. No hemos defendido bien en esa falta lateral. Creo que el Elche ha tenido sus armas, ha tratado de utilizarlas y nosotros las nuestras”. Además, del segundo tiempo dijo que fueron “dominadores". "En la segunda hemos merecido otro resultado. Esto es muy largo y la situación psicológica, anímica, es importante”, sentenció.

Baraja tiró de tópicos para explicar la falta de gol del equipo: “Me preocuparía que no generáramos. Hemos tenido ocasiones de Manucho, de Embarba, en saques de esquina... El equipo ofrece cosas, quiere, pero el resultado no llega”, reflexionó. “No podemos bajar la guardia. Hay que pelear, quedan 20 partidos y tenemos que mejorar en ese aspecto”, añadió.

Por último, como en cada rueda de prensa, Baraja valoró positivamente el apoyo de la afición pese al rumbo incierto del equipo: “La gente ha estado brutal. La sensación de apoyo ha sido bestial y es algo que tenemos que cuidar mucho. Es evidente que los tres puntos te dan confianza, y por eso tenemos que lograrlos. Tenemos que trabajar ese tema, dar confianza y respaldo a los jugadores y que crean en las posibilidades. El equipo tiene fútbol, sabe jugar, pero se está adaptando a la categoría".