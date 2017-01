Amaya y Manucho: "Nos vamos muy dolidos para casa"

Manucho anotando el tanto para los visitantes en el Real Valladolid - Rayo Vallecano / Imagen vía: Rayo Vallevcano

Declaraciones de Antonio Amaya y Mateus Alberto Contreiras Gonçalves tras el partido perdido frente el Real Valladolid. Amaya y Manucho dieron sus valoraciones al término de la derrota frente el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla.

Antonio Amaya y Mateus Alberto Contreiras Gonçalves dieron sus valoraciones al término del encuentro. Amaya: "Empezamos muy bien y luego dos errores nos penalizaron mucho. Nos vamos muy dolidos para casa" y Manucho: "A veces las palabras sobran. Comenzamos bien en la primera parte, pero en la segunda no estuvimos tan finos". Ambos jugadores coinciden en que empezaron muy bien y acabaron muy mal, el la primera mitad se vio a un Rayo luchador y con mucha intensidad, de hay procede el gol de Manucho. Mientras que en la segunda mitad empezaron muy bien pero acabaron relajándose hasta llegar a ser remontados por los pucelanos.

Antonio Amaya hizo una valoración conjunta del equipo, en el que declaró: "No podemos seguir así. Hay que darle la vuelta ya a esto y meter una marcha más,porque si no no vamos a sacarlo adelante". Quiso reflejar que con los resultados que se están obteniendo no dan para alcanzar el ascenso y que la realidad es que está más cerca el descenso que éste.

Por último ambos jugadores hablaron sobre el famoso jugador número doce, la afición, que acudieron un número bastante elevado para poder ver el partido. Amaya: "No le estamos dando a la afición lo que merece. Ahora solo hay que pensar en ganar el siguiente partido, no en objetivos" y Manucho: "Estoy seguro de que podemos sacar esto adelante. La afición nunca falla y todos juntos lo sacaremos adelante". Los dos reflejan que se puede dar la vuelta a la situación y que el primer paso para ello es ganar en el siguiente encuentro.

Con estas palabras finalizaba las declaraciones de Antonio Amaya y Mateus Alberto Contreiras Gonçalves tras la derrota frente el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla correspondiente a la jornada vigésimo tercera de la liga 123.