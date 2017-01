Rubén Baraja: "Creo que sí merecimos más "

Google Plus

Rubén Baraja atiende a los medios de comunicación ! Imagen: María Olmo (Vavel.com)

El técnico del Rayo Vallecano, Rubén Baraja, compareció en rueda de prensa para atender a los medios después de que su equipo hubiese salido derrotado por 2-1 del Estadio José Zorrilla.

El Rayo se encontró cómodo en el terreno de juego, dando razones de que iban a por la victoria desde el primer momento de partido, cuando en el minuto tres de partido Manucho adelantó a los suyos y puso el 0-1 en el marcador.

"La suerte se ha decantado para el Valladolid"

Después de dominar el encuentro de cabo a rabo, de tener varias ocasiones para poner una diferencia de dos goles en el marcador, y salir finalmente derrotado, es lo que sucedió en Pucela en la noche de ayer. El Rayo manejó ante un equipo que en su casa juega muy bien al fútbol, que aguanta la posesión de balón, y que sus lineas son como un puzzle, encajan todas sin dejar espacios: "Por las ocasiones que hemos tenido y lo que hemos generado, porque en la primera parte no hemos tenido solo el 0-1, sino la ocasión del 0-2 y, no hemos sido capaces de hacer ese gol, hemos tenido el control en la primera mitad. El Valladolid es un equipo que te exige mucho físicamente, porque tiene la pelota y nosotros les hemos controlado muy bien durante la primera parte y no nos han generado apenas situaciones de gol", decía Rubén Baraja.

La segunda parte no cambió mucho. El Rayo salió bien, pero sí es verdad que los vallisoletanos se acercaron más a la meta defendida por Gazzaniga, y en dos ocasiones punteras en la mitad de la segunda parte dieron la vuelta al partido por completo: "El 1-1 nos ha desorientado un poco y rápidamente ha llegado el segundo en una acción que no puede pasar cuando te juegas lo que nos estamos jugando nosotros, en un balón a la espalda que nos ganan en una falta sin estar concentrados. Ese error de concentración nos lleva a una situación de ir perdiendo y cuando el equipo va perdiendo encuentra la intención de querer buscar el partido. La sensación es que las cosas no salen, a pesar de lo que generamos y las ocasiones claras que tenemos y, sin embargo, hoy el Valladolid con muy poco nos ha ganado el partido", comentó el técnico.

"Estamos peleando por no descender"

Así de claro se mostró Baraja cuando le preguntaban que si se podía cumplir el objetivo inicial de liga, el cual era ascender a la Primera División. Hoy, la situación es otra, el Rayo se encuentra muy lejos de la cabeza de la clasificación, y muy cerca del hoyo: "Llevamos veintitrés jornadas y estamos peleando por no descender. Igual nos hemos confundido en el inicio de temporada pensando que el Rayo tiene que estar con los mejores. Vamos a vivir la realidad, la propia competición nos está poniendo donde estamos y tenemos que aceptar que ahora mismo estamos peleando por cosas diferentes a las que se supone que deberíamos de pelear. Es evidente que hay que superar este momento, hay que tratar de sacar lo positivo del partido de hoy, evitar los errores que nos están condenando y llevarlo al partido del Almería para competir al máximo. La competición es sabia y hay que ganárselo en cada partido para poder querer llegar a los objetivos que te planteas".