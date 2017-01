Un inicio ilusionante para el final habitual

Raúl Baena conduce un balón ante un jugador del Valladolid. Fotografía: RVM Oficial

El Rayo Vallecano volvió a caer fuera de casa, esta vez en el estadio José Zorrilla, por 2-1, frente al Real Valladolid. Esto, viendo la temporada franjirroja no es noticia, ya que tan solo han logrado vencer un choque lejos de Vallecas. Sin embargo, esta vez el duelo frente a los pucelanos siguió un guión distinto al habitual, ya que los visitantes consiguieron ponerse por delante en el marcador al poco del pitido inicial. Era un escenario nuevo para los hombres de Rubén Baraja, que veían como podían dar un golpe de efecto ante uno de los mejores equipos de la categoría.

Sin embargo, cinco fatídicos minutos dieron al traste con el decente partido disputado por los rayistas, que vieron como los locales remontaban para ponerse por delante en el marcador mediada la segunda parte. Desde ahí hasta el final, el Rayo Vallecano quiso pero no pudo, tratando de tener posesiones largas para abrir huecos en la zaga rival, y disponiendo de dos ocasiones muy claras en las botas de Javi Guerra. Con esta derrota, son ya seis las jornadas en las que los de Vallecas no suman tres puntos, rompiendo así una racha de tres empates consecutivos.

Lo cierto es que Rubén Baraja, el técnico franjirrojo, sorprendió con la alineación inicial, dejando a pesos pesados como Zé Castro, Rat, Trashorras, Ebert o Javi Guerra en el banquillo o en la grada, apostando por gente menos habitual como Nacho, Amaya o Manucho. A pesar del buen inicio de partido, no fue suficiente para traerse puntos de vuelta a Madrid, por lo que la pequeña revolución en el once inicial no tuvo su efecto deseado.

Ahora el Rayo Vallecano tiene por delante tres partidos cruciales, ya que se enfrentará a tres rivales que van por detrás suya en la tabla clasificatoria: Almería, Mallorca y Mirandés, por lo que deben romper esa mala racha si no quieren meterse en descenso en las próximas fechas.