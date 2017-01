Johan Mojica nuevo jugador del Girona FC

Google Plus

Johan Mojica siendo presentado en su nuevo equipo. / Imagen vía: Girona FC

El Girona FC consigue la cesión de Johan Mojica por parte del Rayo Vallecano hasta el final de temporada. Mojica deja las arcas del conjunto madrileño para poner rumbo a cataluña, el extremo colombiano no contaba para el míster rayista Rubén Baraja y el club le dio una oportunidad al futbolista para poder obtener y jugar minutos que no iba a disputar en el combiando vallecano.

Johan Mojica no ha tenido mucha suerte en Vallecas, llegó cedido en el año 2013 por el Deportivo de Cali y el Rayo tras su buena actuación realizó la opción de compra al acabar su cesión en 2014, al comprarle hasta 2018 los madrileños lo ceden dos años consecutivos al Real Valladolid donde éste tras sus buenas actuaciones es llamado para la Selección Absoluta de Colombia. Al finalizar la cesión el jugador vuelve al Rayo (Que había descendido a la Liga 123) con mentalidad de quedarse y poder triunfar en el equipo que apostó por él en su día, tras la salida del entrenador Paco Jémez (Entrenador que no había contado con él en estos últimos años) llegaba un viejo conocido de la franja, Ramón Sandoval que llega con el objetivo de ascender al club como ya hizo en su día, éste contaba con el extremo hasta que el míster fue cesado y es su lugar llegaba Rubén Baraja, el cuál no cuenta con el jugador y manda al club que le busque una salida. El equipo madrileño trata de buscar una salida que beneficie al jugador, el Girona muestra un gran interés y el club lo cede hasta final de temporada.

El extremo colombiano, Johan Mojica ha disputado en esta temporada con el Rayo Vallecano un total de siete partidos de los cuáles seis han sido de liga y uno de copa y éste ha intervenido dando una asistencia.

Mojica se marcha al Girona, club que se encuentra en puestos de ascenso directo y luchará por el ascenso y deja atrás al Rayo que se encuentra luchando por no bajar a Segunda B y luchando ante las mínimas opciones de su ansiado objetivo llamado el ascenso.

En resumen, el Rayo Vallecano refuerza de forma directa a un equipo que lucha por el ascenso y un gran rival. Esperemos que esta baja no pase factura al conjunto vallecano al final de la temporada.

Desde la sección de Rayo VAVEL dar al jugador Johan Mojica mucha suerte a nivel deportivo y personal en su nuevo club, el Girona.