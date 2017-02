El Rayo se refuerza en el mercado de invierno con Mejías, Gómez y Zozulya

Google Plus

Piti, en un partido. Foto: Mario Cortijo (VAVEL España)

Con tres refuerzos y tres salidas culmina el mercado invernal el Rayo Vallecano. El club franjirrojo se ha reforzado con un portero -Tomás Mejías-, un centrocamposta -Jordi Gómez- y un delantero -Roman Zozulya-, mientras que ha mostrado la puerta de salida al mediocentro argentino Bruno Zuculini, al mediapunta Piti y al extremo izquierdo Mojica. El entrenador Rubén Baraja había dicho a comienzos del mes de enero que quería una plantilla corta y tras estos movimientos cuenta con los mismos jugadores. Eso sí, con Toño no podrá contar en lo que resta de año tras su grave lesión de rodilla izquierda.

Entradas

En la portería ya ha llegado Tomás Mejías cedido por el Middlesbrough. Karanka no confiaba en el canterano del Real Madrid ya que Víctor Valdés es su portero de confianza. Jugará hasta finales de junio y peleará con el argentino Paulo Gazzaniga por un puesto de titular. En el centro del campo, otro jugador proveniente de Inglatera. Jordi Gómez llega libre a Vallecas tras quedar libre con el Wigan Athletic. El canterano del Barcelona también pasó por otros clubes británicos: Swansea, Sunderland y Blackburn. Más polémica ha traído la incorporación del delantero ucraniano Roman Zozulya. Cedido por el Betis, una serie de vinculaciones con la extrema derecha estuvieron a punto de truncar la incorporación del ex del Dnipro. En su primer entrenamiento, varios aficionados protestaron por su fichaje y el club aún no ha tomado una decisión sobre si finalmente Zazulya se queda.

Salidas

Tres jugadores han abandonado la disciplina del Rayo Vallecano este pasado mes de enero. El Manchester City ha decidido ceder a Bruno Zuculini al Hellas Verona de la Serie A. Para Guardiola es más conveniente que el mediocentro se acostumbre a la élite. El argentino abandona Vallecas con un gol a sus espaldas. Por otro lado, Piti también ha durado apenas cuatro meses en la disciplina rayista. El veterano jugador se ha incoporado al AEL Limassol chipriota. El de Reus deja el sureste madrileño con más pena que gloria en su última etapa. Por último, el veloz extremo Johan Mojica ha salido como cedido rumbo al Girona hasta final de temporada. La falta de confianza en él de Baraja ha sido clave en la salida. En su nuevo equipo podrá pelear por el ascenso.