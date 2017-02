Baraja: "Felicitar a los jugadores y a la afición que nos ha ayudado muchísimo"

Rubén Baraja. / Imagen vía: María Olmo (VAVEL)

Rubén Baraja compareció a los medios después de la victoria en casa frente al Almería, en la que podía ser su última rueda de prensa post-partido, el técnico solvento el partido con creces.

Baraja habló sobre el partido, analizando al equipo: "Estoy especialmente con el esfuerzo y compromiso de los jugadores", a lo que añadió: "La actitud, el hambre y el compromiso de los jugadores han sido totales. Me quedo con eso". El míster dejaba claro el buen juego y la buena actitud de sus jugadores, también hizo referencia a los jugadores menos habituales ya que habían estado muy bien a pesar de no ser nada fácil.

Sobre las modificaciones en la convocatoria, tras dejar fuera de la lista a grandes jugadores como Roberto Trashorras, Miku, Nacho, Ebert, Rat y Lass, el míster sobre ello declaró: "Yo no tengo ninguna hipoteca con ningún jugador. Yo solo me caso con el rendimiento para hacer cada convocatoria". Además el míster franjirrojo no permitió a los no convocados entrar a los vestuarios en la previa del encuentro, ante ello los jugadores mostraron su malestar al presidente.

También volvió a valorar el caso Zozulya, esquivando de alguna manera la pregunta: "Sobre el tema Zozulya no voy a reiterarme en lo que ya dije. Estoy muy feliz por la victoria". El técnico resaltó su felicidad con la victoria en el encuentro.

Por último, el Pipo valoró el esfuerzo de la afición en cada minuto del partido: "La afición nos ha ayudado mucho y hemos conseguido 3 puntos importantísimos. Es un gusto venir. Felicitarles", a lo que añadió: "Todo Vallecas ha animado al equipo y es con lo que me quedo". Baraja demostró su gratitud a la afición declarando que con su ayuda han sido posibles los tres puntos tan valiosos.

Con estas palabras el entrenador madrileño, Rubén Baraja declaró su felicidad al término de un gran disputado encuentro que con la victoria del conjunto vallecano se alejan de los puestos de descenso y empiezan a coger aire.