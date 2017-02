Rayo Vallecano 1-0 UD Almería: Vallecas unida jamás será vencida

Imagen: Maria Olmo (VAVEL)

En la tarde de hoy ha habido un cántico por encima del resto en el Estadio de Vallecas, ese cántico fue el siguiente: "Vallecas unida jamás será vencida". Ante todas las adversidades que ha sufrido el conjunto franjirrojo, tema Zozulya, presidente, y más cosas, durante toda la semana han podido lograr los tres puntos gracias sobre todo al apoyo de su afición.

El partido se presentaba como una final para Rubén Baraja que se encontraba en la cuerda floja después de enlazar una racha de cinco encuentros sin encontrar la victoria. El técnico vallisoletano dejó fuera de la cita de este domingo a jugadores que habían formado parte de su esquema durante muchos minutos, como Trashorras, Miku, Ze Castro y Rat. Por el contrario, entraban Pablo íñiguez y el nuevo fichaje rayista Jordi Gómez.

El conjunto dirigido por Soriano llegaba a este partido con buenas sensaciones tras imponerse al Real Oviedo en Los Juegos del Mediterráneo por tres goles a cero y dejando una muy buena imagen. Aunque esa imagen no están buena lejos de tierras andaluzas.

El Rayo Vallecano presentó un once muy renovado con la participación de Santi Comesaña, Jordi Gómez, además de la sorpresa en el lateral izquierdo con Álex Moreno. Fernando Soriano eligió a los siguientes once jugadores: Casto; Nano, Trujillo, Joaquín, Ximo Navarro; Borja, Fran Vélez, Pozo y Javi Álamo; Quique y Antonio Puertas. El choque comenzó muy eléctrico por parte rayista que muy pronto se adelantó en el marcador. Tras una gran intervención de Diego Aguirre por banda izquierda, el centro rebotó en Fran Vélez y el balón se introdujó al fondo de las mallas.

Los primeros minutos fueron de continuo dominio local encerrando al Almería en su campo. El partido no estaba solo sobre el césped si no también se disputaba en la grada, en el minuto 13 se vivió una gran pañolada en contra de la gestión (casos como el de Oklahoma, o el de Zozulya principalmente) del actual presidente rayista, Raúl Martin Presa. La cosa no terminó en una simple pañolada si no que continuó en el minuto 24 con todo el campo con bufandas en las que ponía "Presa vete ya", esos cánticos permanecieron durante todo el choque.

Los jugadores entrenados por Rubén Baraja se sentían muy cómodos llevando el control del partido hasta que en la segunda mitad el Almería dio un paso adelante poniendo en apuros en varios momentos al conjunto local. Un jugador que se está ganando la renovación a pulso es el jovén jugador canterano franjirrojo, Fran Beltrán, que se ha ganado el cariño del público luchando cada balón como si fuera el último y con calidad. El Almería tuvo en sus botas el gol del empate después de que Manucho provocará un penalti a favor visitante. El penalti ejecutado por Fidel lo detuvo sin problemas el arquero argentino Paulo Gazzaniga que después de atajar el penalti sintió molestias que no le perjudicaron continuar el encuentro. El peligro no ceso en la portería rayista aunque el Rayo colocó a Quini como extremo derecho provocando más verticalidad a los vallecanos.

El conjunto vallecano tras está victoria respira un poco dejando los puestos de descenso a tres puntos, en cambio, el Almería se encuentra situado el parte de mayor peligro, la de descenso a segunda división "B". El próximo encuentro rayista será lejos del Estadio de Vallecas, nada más y nada menos ante un rival directo el Mallorca. En cambio el conjunto de Soriano se medirá ante un equipo que está peleando por los puestos de ascenso directo y playoffs, Girona. Los andaluces se tienen que agarrar a su afición para lograr batir al conjunto catalán.