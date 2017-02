Baraja: "Ojalá sea el último partido para que el equipo tire hacia arriba"

Google Plus

Rubén Baraja en rueda de prensa. / Imagen vía: María Olmo (VAVEL)

Rubén Baraja compareció a los medios después de derrota en casa frente al Mirandés, en la que podía ser su última rueda de prensa post-partido, el técnico no pudo entender el partido.

Baraja habló sobre el partido, analizando al equipo y la roja a Aguirre: "Cuando el partido estaba de cara dos acciones puntuales cambiaron el partido. Y la expulsión es determinante", a lo que sumó: "Ahora hay que digerir este partido que es difícil de asimilar. Tuvimos opciones pero sin la fortuna cara a gol". Baraja declara que la roja fue determinante y es difícil encajar la derrota con tantas ocasiones.

Sobre los continuos malos resultados, declaró: "Tengo que asumir mi parte de responsabilidad. Los resultados no están llegando. Hay que reflexionar", a lo que añadió: "La única forma de salir adelante es trabajar, trabajar y creer". El míster franjirojo quiso destacar que hay que luchar para sacar esto adelante.

Ante su posible destitución, éste valoró: "Me habré equivocado porque tomo muchas decisiones. Pero yo sigo un camino y una idea. No me arrepiento de nada", dejando claro que desde que empezó sigue con la misma idea de juego.

Por la rara convocatoria dejando importantes jugadores, destacó: "Hay una lista de 18 y tomo decisiones sobre el rendimiento de los jugadores", destacando que el convoca según el rendimiento de los jugadores.

Para finalizar, también habló sobre su próximo partido ante el Getafe: "Ojalá sea el último partido para que el equipo tire hacia arriba", añadiendo: "Trataremos de levantar anímicamente al equipo de cara a Getafe", reflejando que espera que éste partido sea un punto de inflexión y que sirva para dar comienzo a una nueva etapa y manera de afrontar los siguientes partidos

Con estas palabras el entrenador madrileño, Rubén Baraja finalizó su rueda de prensa en la que pueden ser sus últimos días como entrenador rayista.