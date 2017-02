Míchel: "La base para conseguir buenos resultados es estar unidos"

Google Plus

Míchel dirige un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Foto: Rayo Vallecano

El nuevo entrenador del Rayo Vallecano, Míchel, ha comparecido en rueda de prensa un día antes de medirse al Getafe."Me llevo una buena impresión de los jugadores tras estos primeros días. Han trabajado muy bien y creo que la base para conseguir buenos resultados es estar unidos. Me da confianza y seguridad. De mis jugadores espero el sábado intensidad durante todo el partido. No nos ha dado mucho tiempo para pulir ciertos detalles, pero veo bien a la plantilla, con mucha predisposición. En cuanto al cambio del cuerpk técnico, los jugadores han recibido bien las novedades y eso es lo más importante. El ambiente es muy positivo", ha dicho esta mañana tras completar el último entrenamiento antes del partido.

En cuanto al estilo de juego que va a adquirir el Rayo, Míchel ha sido tajante: "Voy a buscar la posesión del balón. Cuando lo perdamos, presión al rival para robar rápido". Respecto a la afición, Míchel -como ex jugador que es- sabe muy bien de la importancia de su papel en cada encuentro. "Su apoyo es fundamental, siempre lo tenemos y lo necesitamos. La afición va a animar al equipo en todo momento y el jugador necesita estar arropado".

Por otro lado, Míchel ha analiza a su rival de esta manera: "El Getafe es un equipo que presiona mucho y sabe mantener el balón en su poder. Es un equipo muy bien trabajado pero espero que el esfuerzo de esta semana se vea recompensado el sábado, espero un partido complicado. Nosotros tenemos que hacer el campo lo más grande posible y llevar la iniciativa del juego a través de la posesión. La superioridad numérica en muchas zonas del campo es determinante".

Además, el entrenador madrileño ha dado a conocer la lista de convocados, donde hay grandes novedades como la vuelta del guineano Lass Bangoura o la presencia de Toni Dovale, llegado del Leganés. La lista de 18 convocados es la siguiente: Gazzaniga, Mejías; Quini, Amaya, Dorado, Zé, Nacho; Baena, Trashorras, Jordi, Fran, Álex, Embarba, Lass, Toni, Ebert; Manucho, Guerra.