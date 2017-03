Entrevista a Trashorras: "Es el momento de estar todos juntos y olvidarnos de todo lo que ha pasado"

Roberto Trashorras posando para VAVEL. / Fotomontaje: Javier Gimeno. / Fotógrafo: Óscar Calderón.

Roberto Trashorras Gayoso, actual capitán del Rayo Vallecano llegó en el partido ante el Reus a la bonita cifra de 200 partidos visitendo la elástica franjirroja. Este es el motivo por el que prestó su tiempo a VAVEL para responder algunas preguntas.

Pregunta: ¿Qué se siente al llegar a los 200 partidos vistiendo la camiseta franjirroja?

Respuesta: Es un placer, un orgullo y la verdad que no lo pensaba cuando firmé por el Rayo. Uno intenta vivir el presente, aunque creo que he llegado a una cifra importante y pienso que con el paso del tiempo y de los años se dará más importancia. Ojalá me queden muchos partidos más.

P: ¿Cómo afronta el equipo el duelo ante el Cádiz?

R: El equipo esta tranquilo y con la ilusión de hacer un buen partido. Llevamos dos partidos con Míchel donde se ha visto un cambio importante y lógicamente lo que queremos es ganar. Se ha visto un equipo con más personalidad, con más posibilidades de ganar y pienso que ante el Reus merecimos ganar aunque no lo hicimos. Al final, lo que uno quiere es ganar y estamos ilusionados con ganar y romper la mala racha ganando en Cádiz.

P: ¿Cómo es el ambiente en el vestuario?

R: El equipo tiene ganas de revertir la situación, todo el mundo esta responsabilizado y con las ganas de realizar un buen partido, jugar bien y traer los tres puntos. Necesitamos un buen resultado para seguir cogiendo confianza y no hay mejor manera de hacerlo que ir a Cádiz, jugar bien y mostrar todas las ganas e ilusión que tenemos de hacer un buen partido allí. Creo que es un buen sitio para empezar a hacer las cosas bien y sobre todo ganar ante un rival complicado.

P: ¿Qué se siente con la llegada de un mítico rayista como es Míchel?

R: Míchel conoce al vestuario, a muchos jugadores, a la casa y lo que más me gusta es la idea que trae. Desde el primer momento su idea es de ser un equipo valiente, protagonista, que tenga personalidad y que vaya a los partidos desde el primer minuto. Particularmente, es el fútbol que me gusta y que creo que va a hacer que saque el mejor rendimiento no solo yo, si no que todos los jugadores de la plantilla. Estoy convencido de que el equipo irá a más y sobre todo esa pizca de suerte que necesita el equipo a la hora de meter esos goles y de encadenar buenos resultados para que cada vez el equipo este mejor.

P: ¿Que pensaste cuando te llegó la carta del señor Javier Tebas declarando que si apoyabas a los Bukaneros serías sancionado económicamente?

R: Ese tema para mí ya ha quedado cerrado, ya lo expliqué en su momento. Fue una carta sin más y creo que lo más importante es centrarse en el presente y futuro que es importante para estar al cien por cien centrado.

P: ¿Una alegría la vuelta al once del "mago de Rábade"?

R: Para mí es un alegría el estar y el poder ayudar a los compañeros. Cuando uno es futbolista quiere jugar siempre y hay momentos en los que te toca jugar más y otros menos. Siempre he intentado ayudar al equipo desde la posición en la que me tocaba, ahora estoy participando más y la verdad que me encuentro a gusto y cómodo por la idea de tener el balón que en este caso me beneficia, que hace que saque mis virtudes e intentar aportar mi granito de arena.

Roberto Trashorras atendiendo a VAVEL. / Fotógrafo: Óscar Calderón.

P: ¿Cómo es ese cambio radical de amor a odio hacia tu persona por parte de la afición?

R: No creo que sea de amor a odio, creo que han pasado una serie de cosas. Siempre he mantenido el respeto hacia todo el mundo, pienso que una parte de la afición me la ha tenido por otra parte sabemos lo como ha sido y como se ha expresado y en ningún caso voy a entrar más en ese tema. Tengo mucho respeto hacia mi afición y creo que ellos la han tenido hacia mi aunque en ciertos momentos no. Las críticas las recibo con normalidad, mientras no se me falte el respeto ni a mí ni a mi familia.

P: Con el descenso a Segunda B más cerca que los objetivos marcados en pretemporada, ¿Crees posible el descenso del Rayo en Segunda B?

R: No me gusta pensar más allá del partido del Cádiz, esta claro que la situación es mala y que ninguno se esperaba estar a estas alturas, pero es la que es y hay que afrontarla como es. Es fundamental ganar en Cádiz ya que sería un punto de inflexión para que el equipo coja confianza y vaya para arriba.

P: Con 36 años recién cumplidos, ¿Hasta que fecha habrá Roberto Trashorras en los terrenos de juego?

R: Eso dependerá del momento, no me gusta pensar más allá. Mientras mi cuerpo me lo permita y mi mente este ilusionada y haya gente que me apoye, me de esa confianza y piense que puedo seguir jugando voy a seguir hasta que lo vea oportuno. No me lo planteo ahora mismo porque creo que puedo seguir siendo útil y seguir ayudando.

P: ¿Es posible ver a Roberto Trashorras de entrenador?

R: Es posible, no cierro ninguna puerta porque al final llevo desde los cinco años jugando al fútbol y siempre me ha gustado. Al final seguramente siga ligado al fútbol o no ya se verá, no me gusta cerrar las puertas a nada pero nunca se sabe.

P: Ahora planteamos una serie de acontecimientos y tienes que decir lo que sientes:

Anoeta: Desilusión, frustación, rabia... de todo un poco El descenso a Segunda: El momento más complicado y difícil de toda mi carrera. El partido 200 con el Rayo: Momento de alegría, de orgullo, satisfacción... aunque el momento del equipo no es el mejor, pero particularmente es bonito. Vallecas: Una de mis casas, una forma de entender el fútbol... es una parte muy importante de mi vida. La afición: Única, especial y la necesita el equipo. Es vital para el club y siempre ha estado.

P: Vamos a hacer un tipo de test:

Un equipo: El Rayo. Un estadio: Vallecas. Un jugador: Messi, es el número uno y siempre lo ha sido. Opto más por el Barcelona que por el Madrid por mi forma de jugar además de estar muchos años allí. Un entrenador: Paco Jémez y Guardiola han sido muy importantes y sobre todo Paco me ha marcado mucho a la hora de entender el fútbol, mi mejor rendimiento ha sido con él. Un lugar: Villalba, Rábade, Barcelona, Madrid y Las Palmas.

P: ¿Algo que quieras decir públicamente a la afición?

R: Ahora es el momento de estar todos junto y unidos, momentos de olvidarnos un poco de todo lo que ha pasado y lógicamente cada uno tiene su opinión y derechos a manifestarse. Nuestra afición siempre ha sido modélica en la gran mayoría y ahora es fundamental que estemos todos juntos y la afición estará como siempre ha estado y como estará este fin de semana. Entre todos sacaremos todo adelante.