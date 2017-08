Guía VAVEL Rayo Vallecano 2017/18: buscando la estabilidad

La plantilla celebra uno de los goles: Foto: María Olmo (VAVEL España)

La temporada 2016-2017 fue bastante complicada en el sureste madrileño. El Rayo descendió meses antes junto a Levante y Getafe y siguió el camino inverso que estos dos equipos. Si bien madrileños y valencianos han vuelto a primera, los franjirrojos sufrieron de lo lindo y lograron la salvación apenas un mes antes del final de la competición.

La temporada prometía grandes cosas: tras la marcha de Paco Jémez al fútbol mexicano, José Ramón Sandoval tomó las riendas del equipo. En el recuerdo estaba el último ascenso, con Sandoval al frente. Además, el equipo gozaba con una de las plantillas más fuertes del campeonato, ya que muchos jugadores terminaron quedándose después del descenso. Así, Trashorras, Amaya, Toño o Javi Guerra aparecían de nuevo como los pilares del club. El veterano portero Toño sufrió una grave lesión que le apartó de los terrenos de juego toda la temporada, pero los demás si tuvieron protagonismo con Sandoval. Otros jugadores como Lass, Embarba o Aguirre destacaban, además del nacimiento de la nueva estrella de la cantera Fran Beltrán.

Pese a este gran plantel, el equipo no dio con la tecla y una serie de tensiones con el entrenador acabó con el equipo en el descenso durante gran parte del primer trimestre del campeonato. Era imposible encadenar dos victorias consecutivas.

La dirección decidió un cambio radical como supone cambiar de técnico. Así llegó Ruben Baraja, que mas allá del Elche no tenía mucha experiencia en los banquillos profesionales. El ex jugador del Valencia tampoco supo acoplarse a la dinámica del Rayo Vallecano y estuvo exactamente las mismas jornadas que su antecesor: trece. El equipo mejoró en cuanto a juego pero no en resultados, coqueteando siempre con las últimas posiciones de la tabla y sin terminar de despegar el vuelo. Siguió confiando prácticamente en los mismos jugadores. De hecho, el portero Tomas Mejías no pudo ser titular y el argentino Gazzaniga se ganó la confianza de Baraja. Otros jugadores que llegaron en el mercado invernal como Jordi Gómez tampoco disfrutaron de los minutos que esperaban. Mientras tanto, Fran Beltrán siguió con el primer equipo y siendo titular en muchos partidos.

Ebert golpea el balón en en partido. Foto: María Olmo (VAVEL España)

Así, en el mes de febrero, la directiva decidió volver a cambiar de entrenador y se confió esta vez en un hombre de la casa. Michel, mítico jugador del club en los noventa y la primera década de este siglo, cogió las riendas del primer equipo pese a estar al mando del juvenil a en división de honor. Con Míchel las cosas mejoraron, el equipo realizó un gran fútbol y los resultados tardaron en llegar pero se consolidaron. Tras encadenar varias victorias consecutivas, el equipo rozó los puestos de PlayOff, pero la competencia era muy grande y el Rayo finalizó la liga en mitad de tabla. Salvó la categoría con un mes de antelación y todo Vallecas empezó a pensar en la temporada que está a punto de arrancar. Una temporada que debe ser lo contrario a la anterior: la tranquilidad y los resultados deberían llegar. El Rayo Vallecano parte un año más como uno de los favoritos a conseguir el ascenso, pero el fútbol tendrá la última palabra en los meses de mayo y junio.