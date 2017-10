Dos trayectorias distintas con un objetivo común

Google Plus

Jugadores del Rayo Vallecano y del Cádiz pujan por un balón la temporada pasada (VAVEL.com)

Gaditanos y madrileños se medirán este sábado en uno de los mejores partidos de la jornada de la Liga 123. Con ambas aficiones hermanadas, se espera un ambiente espectacular para el duelo, que promete ser emocionante entre dos bandos que prometen ofrecer buen fútbol y goles.

Los hombres de Álvaro Cervera llegan sumidos en una mala racha de resultados, tras comenzar la temporada como un tiro, encaramándose a lo más alto de la tabla clasificatoria tras un gran comienzo liguero. Sin embargo, el conjunto andaluz recibe al Rayo tras una racha de siete jornadas sin conocer la victoria en la competición doméstica, concretamente desde la jornada 4, cuando venció al Nastic de Tarragona y se colocó como líder.

El técnico del Cádiz lleva varias semanas tocando y moviendo las piezas para intentar dar con la clave, que parece que se le está resistiendo. Con David Barral como principal figura, el equipo gaditano tiene muchas variantes especialmente en ataque. Con un esquema de 4 4 2, aunque con uno de los delanteros más retrasado haciendo de enganche con la medular, el peligro del "submarino amarillo" viene especialmente por las bandas, donde hombres como Álvaro García, Aitor García, Nico Hidalgo o Salvi suelen desbordar a las defensas rivales debido a su gran velocidad, aunque parece que este último no estará disponible para el choque.

Repasando su alineación habitual, bajo palos estará, salvo sorpresa, Alberto Cifuentes, un ex guardameta franjirrojo del que guardan un gran recuerdo por Vallecas. En defensa, los laterales deberían ser para Carpio y Oliván, siendo la dupla de centrales Kecojevic y Villanueva, que comenzaron el año en el banquillo pero se han asentado en el once. La medular, será ocupada probablemente por Abdullah y Alex Fernández, siempre y cuando no se recupere para la cita Garrido. Las bandas, como hemos comentado anteriormente, serán para Álvaro y Aitor, siendo la mayor incógnita la pareja atacante, que podría ser la formada por Rubén Cruz y Carrillo o Barral, aunque también podrían ser de la partida hombres como Alberto Perea.

Paradójicamente, el punto débil de los andaluces está siendo su acierto ante la meta rival, ya que únicamente han sido capaces de anotar siete tantos, a pesar del potencial ofensivo que tiene Cervera a su disposición. En lo que respecta a nivel defensivo, es un equipo bastante sólido en defensa, ya que han recibido diez tantos, menos por ejemplo que el cuadro vallecano. Y si tenemos en cuenta que de estos diez goles, siete los ha encajado en tres partidos, se puede deducir que es un equipo que marca poco y recibe poco, por lo que habrá que ver cómo afrontan el partido los hombres de Míchel, que vienen de encadenar tres victorias y un empate en las cuatro últimas jornadas.

En lo que respecta al Rayo Vallecano, no se esperan grandes variaciones en el once inicial, ya que parece que el equipo franjirrojo ha encontrado la fórmula y no parece que vaya a cambiar el plan. Quizá la única duda que pueda existir es el compañero de zaga que tendrá Emiliano Velázquez, ya que Abdoulaye y Amaya tienen posibilidades de ser de la partida en detrimento de Dorado. El resto serán los habituales que ya se van sabiendo en Vallecas de carrerilla, y buscarán seguir la dinámica positiva en uno de los campos más bonitos e históricos de la categoría de plata. Contarán con la presencia de cientos de aficionados rayistas que vivirán una jornada festiva junto a los aficionados gaditanos, que empezarán la fiesta mucho antes del pitido inicial.