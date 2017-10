Fiesta sí, pero sólo para la afición

El partido prometía ser un espectáculo. Y lo fue. Pero tan sólo para sus aficionados, que se encargaron de animar a sus equipos durante los noventa minutos. Sobre el césped se pudo ver una gran igualdad y pocas ideas plasmadas por ambos equipos. Un partido que comenzó con grandes expectativas y dejó al público con ganas de fútbol.

El conjunto visitante, que venía de empatar ante el Sporting el pasado domingo, optó por el equipo titular que han construido tras varios partidos. Es la quinta vez que Míchel repite once esta temporada, siendo este partido el correspondiente a la duodécima jornada. El técnico madrileño parece decidido a no realizar cambios, no le proporciona buenas sensaciones. Tan sólo parece estar dispuesto a rotar cuando las circunstancias así lo requieran, ya sea por lesiones o sanciones. Aunque en cada rueda de prensa destaca la gran suerte de tener una plantilla tan amplia en la que todos tendrán su oportunidad, pero no será de momento.

Los gaditanos, que llegaban ilusionados por seguir en la competición copera, aunque remontar ante el Betis parece a primera vista complicado. Apostaron por un once que no les garantizaría la victoria, pero sí la lucha. Se antojaba necesario ganar este partido, y así lo hizo saber Álvaro Cervera con los hombres que eligió para poner sobre el terreno de juego. A pesar de todo lo que está sufriendo el equipo amarillo en el apartado de lesiones, que les ocasionan bajas importantes en la mayoría de partidos. Su delantera estaría compuesta por tres hombres que ilusionan y bastante a los aficionados. Salvi Sánchez, Álvaro García, y en la punta de ataque David Barral. Hasta el momento el mejor de la temporada de los andaluces. Era una buena ocasión para que su afición disfrutara del buen fútbol y de acabar el partido con buen sabor de boca. Los locales llevaban siete partidos consecutivos sin ganar, y comenzaban el partido a dos puntos de los puestos de descenso. Y tras este partido, sumará otro más sin conocer la victoria.

Los cuatrocientos aficionados del Rayo Vallecano presentes se hacían notar en el campo antes de que incluso sonara el pitido inicial, y tampoco se quedaban atrás los hinchas locales. El partido ya tomaba forma con esos cánticos, y seguiría haciéndolo aunque el partido comenzara con poco ritmo.

Se pudo ver desde el primer minuto que ambos equipos querían la posesión, y apenas se preocupaban de crear ocasiones. La primera llegaría por parte del equipo local, cuando ya se había disputado cinco minutos del encuentro. Un centro de Salvi García al que ningún rematador logró llegar. Y el Cádiz seguía intentando dominar el partido, pero después sería el Rayo el que intentaría tomar el control. Pero sus ocasiones no ocasionaban ningún peligro, se producían en fuera de juego.

El partido, en el que apenas se creaban ocasiones, ambos equipos recurrían a las faltas y a interrumpir el juego. Y el fuera de juego seguía persiguiendo a los de Vallecas. En otro remate de Embarba que se iría fuera.

Con el paso de los minutos, el Rayo seguiría siendo el dueño de la posesión, acercándose poco a poco al área rival, por medio de Unai López, un disparo que también iría fuera de los tres palos.

Una de las ocasiones más claras del Cádiz fue una inclusión de Álvaro García en el área rival, que Álex Moreno supo cortar a la perfección, rebañando el cuero con limpieza y concediendo la posesión a su equipo.

Y seguía sufriendo el conjunto franjirrojo. En otra ocasión Alberto tuvo que salir de su área para despejar un balón que llevaba mucho peligro. Posteriormente también tuvo que actuar ante un disparo de Salvi Sánchez que salió rozando el palo, acabando la jugada en córner. Los gaditanos seguían atacando, con otro disparo de Álvaro García que se marchó por la izquierda de la portería.

El Rayo volvía a intentar mover el marcador, con un disparo de Raúl de Tomás que se iría fuera, rozando la escuadra. Antes de que Adbullah no pudiera más, que cojeaba notablemente minutos antes, y saliera en su lugar Alberto Perea. Las lesiones siguen afectando al equipo cadista.

En los últimos minutos de la primera mitad, el Cádiz intentaba llegar más arriba. Y lo hizo mediante inclusiones por las bandas, aunque Alberto estaba en estado de gracia y atrapaba cualquier balón.

Tras una jugada dudosa de Velázquez sobre David Barral, la grada local hizo notar su protesta por un posible penalti, pero que el colegiado no pitó. Justo después Fran Beltrán recibía un golpe en la cabeza y tendría que ser atendido por las asistencias. Descanso que sirvió a los jugadores para reponer fuerzas y para que volviera el control al partido. El canterano no tuvo mayores consecuencias, pudo seguir jugando.

Al filo del descanso, Alberto volvía a salvar a su equipo, tras un error en la entrega de Velázquez, y el guardameta se encargó de solucionar enviando el balón lejos de su área.

El Rayo seguía insistiendo en los compases finales de la primera mitad, y tras una jugada de calidad de Embarba, el balón no llegaría a su destino, pues Carpio lo desviaría sin dar lugar a que Cifuentes tuviera que detenerlo.

Tras el paso por vestuarios, el Cádiz salía con ganas. Y en la primera oportunidad clara del conjunto local, tras un error de Fran Beltrán que daría el susto a su equipo. Álvaro García desaprovechó la oportunidad de estar solo ante Alberto y envió el balón fuera. El Rayo intentaba contrarrestar este inicio de los amarillos con faltas. Pero Alberto seguía parando todo tipo de balones, al igual que en la primera parte. No dejaba ocasiones para los andaluces.

En la segunda mitad se pudo ver una mayor igualdad entre ambos conjuntos. Aunque el Rayo poco a poco conseguía recuperar la posesión. El Cádiz, que no era capaz de mantener el balón tras varios pases, intentaba que el partido se convirtiera en un ida y vuelta. Algo que consiguió durante unos minutos.

Michel, viendo el juego de su equipo, introdujo a Chori Domínguez para tratar de arañar los tres puntos en esta visita. El argentino entró en sustitución de Fran Beltrán, que parecía tener unas molestias. Pero antes de ser sustituido cosechó un disparo desde lejos que se marchó por la derecha de la portería de Cifuentes.

El Cádiz, aprovechando las pocas fuerzas presentes en ambos conjuntos, comenzó un contragolpe que podía llevar mucho peligro. El jugador gaditano estaba prácticamente decidido a chutar, pero Velázquez estuvo atento para lanzar lejos ese balón.

Los hombres de Míchel volvían a intentar el primer gol del partido por medio de Unai López, pero los madrileños seguían sin estar acertados de cara a puerta. Pudieron meter el primer balón dentro de la portería a menos de diez minutos de que se acabara el partido. Santi Comesaña se quedó solo ante el portero, tras un rechace que le cayó sin buscarlo. Pero el gol fue anulado por posición antirreglamentaria. Volvía la maldición del fuera de juego presente en la primera parte.

Los últimos minutos pasaron factura en los visitantes, los nervios estaban a flor de piel. Los de Vallecas necesitaban un gol y no eran capaces de lograrlo. Esto hizo que Trejo recibiera una amarilla por perder los nervios a causa del resultado. El mismo motivo por el que la recibiría Chori Domínguez tres minutos después.

Tras este empate que no satisface a ninguno de los equipos, aunque persigan objetivos diferentes. El Rayo tendrá que volver a ganar, después de dos partidos sin hacerlo, el próximo sábado, que recibirá al Albacete. Debe volver a obtener tres puntos si no quiere alejarse demasiado de sus rivales. Mientras tanto el Cádiz sigue mirando de reojo los puestos de descenso y visitará el mismo sábado al Almería para intentar remontar el vuelo y seguir peleando por la permanencia. Único objetivo hasta el momento del conjunto dirigido por Álvaro Cervera.