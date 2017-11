Previa Rayo Vallecano - Albacete Balompié: tres puntos para resolver problemas

Google Plus

Tras unos empates que no ayudan en absoluto para el objetivo a alcanzar, el Rayo recibe al Albacete con la vista puesta en volver a sumar de tres en tres. Tanto el último partido disputado en Vallecas –ante el Sporting- como en la visita al Ramón de Carranza, tan sólo pudo sacar un punto de sendos enfrentamientos. Un hecho que poco a poco les va alejando de la cabeza de la tabla. Clasificación que lidera el Lugo, tres puntos por encima del conjunto madrileño.

Por otro lado, el Albacete llega a Madrid con la intención de llevarse el triunfo ante uno de los claros candidatos al ascenso. El equipo ahora dirigido por Enrique Martín trae la misma dinámica que los locales, dos empates en los últimos encuentros -Cultural y Deportiva Leonesa y Huesca-. El técnico navarro quiere volver a saborear la victoria, como hizo ante el Sevilla Atlético, y que su equipo escale posiciones en la tabla. Actualmente empatado a puntos con el Nástic de Tarragona y el Almería. El queso mecánico se encuentra en puestos de descenso.

Vallecas como fortín

Los de Míchel llevan a favor el factor campo. Esta temporada está cobrando mucha importancia para su equipo disputar los partidos en Vallecas. En la competición doméstica no ha perdido ningún partido, sí puntos –únicamente en el partido anterior frente al Sporting-, pero siguen manteniéndolo como un fortín. Algo fundamental para conseguir grandes cosas a final de temporada.

Por el contrario, los visitantes aún no han logrado ninguna victoria fuera del Carlos Belmonte. Si lograran traspasar esa barrera sería un salto de calidad para los recién ascendidos de segunda división B. Pero no será tarea fácil en un campo que resulta tan difícil obtener puntos.

Misma dinámica, diferentes circunstancias

Ambos equipos llegan a este partido con la misma dinámica, pero con circunstancias muy diferentes. Como se ha citado, están en posiciones muy dispares y los dos necesitan puntos. Los vallecanos para conseguir acercarse más al liderato y los castellano-manchegos para salir de esa zona que tan poco gusta a cualquier equipo de la categoría.

Jugadores a seguir

Los locales cuentan este año con una plantilla amplia y llena de calidad. Por supuesto hay que destacar a Óscar Trejo, el máximo goleador de su equipo con cinco tantos, y Adri Embarba, un extremo con un olfato goleador envidiable, y en gran estado de forma esta temporada. Pero los visitantes también tendrán que tener en cuenta la visión de juego de Fran Beltrán, o la complicación que existe a la hora de traspasar la defensa formada por Velázquez y Dorado. Y Álex Moreno, elegido MVP en este medio en el partido ante el Cádiz, tampoco les pondrá facilidades a la hora de internarse por la banda derecha.

Por parte del Albacete, Enrique Martín está preparando a fondo su visita a Vallecas. Sobre todo haciendo hincapié en los delanteros. En la sesión del miércoles sus delanteros entrenaron aparte el acierto de cara a portería, un hecho que preocupa, y mucho. Quizás de esta preocupación puedan ser víctimas los madrileños y puede que tanto Héctor Hernández, que en esta temporada aún no ha inaugurado su cuenta goleadora, como Zozulya tengan su día de cara al gol. Sobre todo este último, después de lo vivido con su “fichaje” por el conjunto franjirrojo la temporada anterior.

ÚItimos enfrentamientos

En los últimos enfrentamientos vividos entre ambos conjuntos, el queso mecánico no ha sido capaz de vencer, pero sí empatar. El último encuentro ocurrió en la temporada 2010-2011, donde ambos empataron con tres goles marcados cada uno. Por lo tanto, los visitantes deben de romper esa maldición que desde hace unos años tienen en Vallecas. Siguiendo las estadísticas, los partidos entre ambos suelen constar de muchos goles. Hecho que condicionará bastante a los dos equipos.

Convocatoria

Las convocatorias de ambos equipos aún no se conocen. Pero sin duda Enrique Martín acudirá con toda la artillería a Vallecas. Michel, lo más probable es que siga apostando por sus hombres fijos cada fin de semana, tanto en la convocatoria como en el once. El equipo titular que ha construido últimamente no le está otorgando los puntos necesarios, pero sí está respondiendo ante lo que él pide.

Posibles onces iniciales