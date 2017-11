Un punto de orgullo

Google Plus

Los de Míchel consiguen con este empate el tercero consecutivo, tras las dos últimas jornadas empatando en casa contra el Sporting y en la última empatando a domicilio en Cádiz, el Rayo buscaba volver a la senda de la victoria. Enfrente tenía al Albacete Balompié, el cual llegaba a Vallecas en la misma situación del Rayo con respecto a los resultados, dos empates en las dos últimas jornadas, buscaba conseguir los tres puntos para conseguir tomar aire con los puestos bajos de la clasificación.

Respecto a la alineación, tan solo Michel hizo un cambio con la de la anterior jornada, que es la más habitual que estamos viendo en lo que va de temporada. Baiano se caía del once inicial, aunque jugó todos los segundos cuarenta y cinco minutos, no salió de inicio, lo que provocó que Velázquez jugara en la banda y entrara en el once inicial Abdoulaye Ba.

La primera ocasión del encuentro fue para los visitantes tras una falta en el lateral del área en el minuto cinco, el centrocampista Gálvez estrellaba el balón en el poste tras un buen remate de cabeza en el interior del área. Poco tardó el Rayo en responder, en el minuto nueve una buena jugada de Álex Moreno en la que se internó en el área y recortó para que el balón saliera rozando la portería, provocó la primera ocasión de los rayistas. Lo seguirían intentando los dos equipos, sobre todo el Rayo con una falta que puso Adri Embarba y se marcho fuera con el remate de Velázquez, el equipo visitante lo intento en una contra, que terminó con un disparo de Arroyo que paró bien Alberto.

La más clara para el Rayo seria a falta de diez minutos para el descanso un buen balón de Santi Comesaña dentro del área que no consigue rematar Trejo y el rebote le cae a Alex Moreno que remata solo por encima de la portería defendida por Nadal. La última de la primera parte, en el tiempo añadido una falta tirada por Susaeta en la frontal del área la saco con una increíble mano Alberto.

Ya en la segunda parte el técnico rayista efectuó el primer cambió, Baiano entraba por Velázquez, al cual no se le vio cómodo en esta nueva posición en la primera mitad. Con este cambió el Rayo encontró más profundidad por la banda y llegadas al área, pero a Michel no le gustaba como estaba el equipo y en el minuto 54 efectuó el segundo cambio, Chori Domínguez entraba por Unai López, lo que le dio al equipo más control del juego y muchas más ocasiones.

El Albacete también movería ficha, en el minuto 57 entraría al terreno de juego el autor del gol, Héctor Hernández sustituyendo a Béla, un minuto después tras una buena jugada de combinación, Héctor solo tendría que empujar la pelota para subir el 0-1 al marcador, el delantero suma así su primer gol de la temporada.

Tras el gol, el Rayo reaccionó y tan solo un minuto después Nadal sacó un mano a mano con Trejo, que sirvió a los de Michel a seguir intentando buscar el gol del empate, tras más ocasiones, Fran Beltrán dispondría de una ocasión clarísima con un disparo desde la frontal del área que hizo volar a Nadal que la paró con un espectacular vuelo. Los dos equipos efectuarían más cambios, el Rayo realizó su ultimo cambió en el minuto 70, buscando más profundidad y el gol, entró Aguirre por Fran Beltrán y el Albacete sustituiría a Susaeta por De la Hoz. No sería hasta el minuto 78 cuando un gran centro de Domínguez al interior del área era rematado por Raúl de Tomás que sirvió para subir el tanto del empate, el delantero ya suma cuatro tantos en la liga. Los últimos minutos fueron un acoso constante de los rayistas a la portería visitante, pero las últimas ocasiones a balón parado de los de Michel no llegaron a materializarse y los puntos terminaron por repartirse.

Con este punto el Rayo suma 21 puntos y se sitúa en sexta posición, ya suma seis jornadas seguidas sin conocer la derrota y en casa suma cinco jornadas sin perder. El Albacete con este punto se coloca en decimo séptima posición con 13 puntos.