Vuelta a los entrenamientos del primer equipo

Adri Embarba durante un entrenamiento. Foto: Rayo Vallecano S.A.D

El equipo se ha entrenado esta mañana a las 10:30h en la ciudad deportiva a puerta abierta, esta ha sido la primera sesión de cinco que disputará el equipo antes de medirse el domingo al filial culé.

El equipo se entrenó en un solo grupo en el césped, donde realizaron activación y también ejercicios de circulación - presión en espacio reducido con transferencia de conceptos tácticos a fútbol en espacio reducido para finalizar.

Cabe destacar que Rat se entrenó en solitario en el gimnasio y Raúl de Tomás realizó trabajo alternativo junto al preparador físico sobre el césped.

La única ausencia ha sido la de Fran Beltrán, que hoy disputa un amistoso con la selección española sub-21 pero en breves se incorporará al trabajo con el primer equipo.

En otro orden de cosas, hoy se han producido dos operaciones y las dos con resultado satisfactorio. La primera intervenida ha sido la jugadora del femenino Raquel Carreño que sufría una rotura del menisco externo de su pierna derecha. El segundo en pasar por el quirófano ha sido el jugador del filial Jih Kalvin operado de una osteopatía dinámica de pubis. Deseando a ambos una pronta recuperación.

Por último, destacamos un comunicado oficial publicado el día de ayer y una nota informativa publicada esta misma mañana en la web y redes sociales oficiales del club. El primero, en relación a la demanda interpuesta al club por la asociación de accionistas ADRV reza lo siguiente:

"El Rayo Vallecano de Madrid SAD informa que no comparecerá al Acto de Conciliación señalado para hoy 13 de noviembre propuesto por la denominada Asociación de Accionistas ADRV, habida cuenta que no existe posibilidad alguna de que se reconozcan como pretende este ente, una serie de hechos que obran en la solicitud de conciliación, los cuales constituyen hechos rotundamente falsos y cuya única pretensión no es otra que enturbiar la imagen del Rayo Vallecano y desacreditar la labor de su Consejo de Administración.

Todo ello es agravado por el conocimiento previo de la falsedad de algunas de estas manifestaciones vertidas por la persona que inicia esta causa (disponiendo el Rayo Vallecano de las pruebas documentales que acreditan la mala fe de quien realiza alguna de estas afirmaciones, pese a saber que son mentira).

Por tal motivo el Rayo Vallecano así como sus consejeros se reservan las acciones legales, que en derecho les amparan, en orden a salvaguardar su buen nombre e imagen."

Y la nota informativa, publicada hace apenas unas horas por el jefe de prensa del club, informa de lo siguiente:

"En relación a informaciones erróneas que se han vertido en algunos medios sobre el supuesto veto del Club a determinados periodistas, nos complace aclarar lo siguiente:

En ningún caso el Club ha prohibido ni prohíbe a ningún medio de comunicación ni a ningún profesional de la información desarrollar su trabajo en nuestras instalaciones, permitiendo a todos la entrada a nuestros recintos de la ciudad deportiva y del estadio de Vallecas para que puedan cubrir e informar de la actualidad de nuestros equipos. En ningún caso se ha denegado a nadie el acceso a la información ni a la cobertura presencial de todos y cada uno de los actos que desde el Club se organizan.

Las entrevistas personalizadas con técnicos y jugadores del Club se concretarán, igual que ha sucedido siempre, bajo criterio y supervisión del departamento de comunicación del club.

Lo que comunicamos para evitar los malentendidos que hayan podido generarse a través de informaciones equivocadas."