Michel: "Confío en la plantilla"

Michel se enfrenta con dos importantes bajas ante el Barcelona B en la jornada 15. Foto: Rayo Vallecano S.A.D.

Esta mañana Michel a compadecido la rueda de prensa ante el partido de la jornada 15 que se celebra en su campo junto a los suyos.

Se ha destacado la sorpresa de las bajas de Raúl de Tomás por molestias en la rodilla derecha y de Manucho por molestias musculares, por lo que ambos se han retirado del entrenamiento de esta mañana.

Ante esta noticia destacada el día antes de encuentro, ha señalado que Javi Guerra está preparado y seguramente tendrá la oportunidad de jugar puesto que ha tenido buenos entrenamientos y hay buenas sensaciones para tener la oportunidad de jugar en el encuentro.

En este tema señalar que ha comunicado que aún no saben el tiempo de baja de ambos jugadores, que se han tenido que retirar sorprendentemente del entrenamiento, por lo que aún no se sabe si se le dará la oportunidad de ejercitarse y jugar a jugadores del filiar del club o que en los puestos de Raúl de Tomás y Manucho tendrían que hacer cara otros jugadores como el Chori aunque no sea su puesto de referencia, por lo que es un tema que tendrán que ver bien antes de decidir nada.

Ante todo, dejó claro que tienen suficientes alternativas para suplir estas bajas, por lo que dijo: "Confío en la plantilla y tenemos suficientes jugadores para suplir las bajas".

Ante el último partido celebrado, en Zaragoza, destacó que hay detalles que tienen que mejorar y que "a veces hay que comprender que se puede perder aun haciendo las cosas bien".

Ante el equipo al que se enfrentan mañana, ha señalado que han fichado jugadores que todo equipo de Segunda División quisieran tener. Junto a ello se ha referido que el Barça B es un equipo muy bueno y complicado que juegan bien fuera de casa ya que solo han perdido un partido, pero dejando claro que su intención es intentar apretarles muchos para hacerles daño y dominarles el balón y que de esta manera evitarán que ellos tengan su dominación de posesión y posición.

Nos ha dejado ver en la rueda de presa: "me llena de orgullo el gesto del Rayo B. Demuestra que dentro de la cantera hacemos las cosas bien y el camino correcto es la formación en este sentido. Eso no se ve en todos los sitios". Ha señalado esto del Rayo B ya que piensa que disponer de jugadores de la cantera es muy bueno ya que sienten el club y su dinámica de trabajo.

Ante el mercado de invierno ha dicho que tanto la dirección como la secretaría técnica no paran, que si vienen jugadores, lo dirá el mercado y las posibilidades que tengan.