Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Paulo Gazzaniga, de villano a héroe

Paulo Gazzaniga durante un partido. Foto: Rayo Vallecano S.A.D

Tras la lesión de Toño, Paulo Gazzaniga -con 24 años- llegaba cedido a Vallecas para defender la portería rayista durante una temporada -2016/2017-. Y pronto se hizo con la titularidad.

No era fácil la temporada que tenía por delante. Quedó patente puesto que el Rayo estuvo buena parte de la temporada peleando por salir de los puestos de abajo de la clasificación.

Estadísticas

El guardameta fue el jugador que más minutos disputó durante la temporada, un total de 2.880 -jugando 32 de los 42 partidos de liga-. Encajó a lo largo de la temporada 34 goles y vio seis tarjetas amarillas durante su periplo por la Segunda División del fútbol español.

Con él bajo los palos el Rayo perdió un total de catorce partidos, ganó nueve y empató otros tantos, y en once ocasiones mantuvo su portería a cero.

La cruz: errores garrafales

Su error más clamoroso fue en el partido que los rayistas perdieron contra el Zaragoza (1-2) en el que Gazzaniga no acertó a despejar un pase de su defensa

Y es que no empezaron fáciles las cosas para el meta argentino. Fue muy señalado en ciertos partidos, por errores suyos que fueron decisivos en algunas derrotas. Su error más clamoroso fue en el partido que los rayistas perdieron contra el Zaragoza (1-2). Gazzaniga no acertó a despejar un pase de su defensa y los maños aprovecharon este error para marcar el gol que supondría la victoria zaragozista. Esta jugada se convertiría en el error de la temporada en segunda división cometido por un portero.

Esta jugada fue muy criticada por parte de la afición y sumado a las actuaciones poco acertadas en partidos anteriores -como la goleada sufrida ante el Numancia- provocaba que el portero no transmitiese seguridad y confianza a la grada vallecana. Incluso el portero llegó a escuchar pitos en algunos encuentros por parte de algún sector de la grada tras este error y otros que vinieron después. Se analizaban con lupa todos los gestos y actuaciones del guardameta y llegó a hacer declaraciones tras un encuentro donde hablaba de este tema.

La cara: paradas que logran la permanencia

Gracias a él se consiguieron puntos claves para lograr el objetivo de que el equipo se mantuviera en Segunda División.

Es sabido que toda cruz tiene su cara y tras una racha negativa por parte de todo el equipo, la dinámica empezó a cambiar y el arquero también fue vital a la hora de sumar puntos. Dejando en la liga actuaciones que los rayistas no olvidarán fácilmente, pues gracias a él se consiguieron importantes triunfos, como el conseguido contra el Almería -primer triunfo rayista del 2017-. En este partido el portero fue clave, ya que detuvo un penalti a los almerienses. Pero no fue el único partido en el que Paulo daba la victoria -o era pieza fundamental en ella-. Un ejemplo fueron sus espectaculares paradas -entre ellas un mano a mano- ante el UCAM Murcia que le permitieron mantener su portería a cero y sumar tres puntos vitales. Paulo se convertía poco a poco en uno de los ídolos de la afición, compartiendo con ellos su alegría y celebrando sus paradas con la grada.

Penalti detenido a Fidel. Foto: María Olmo (Vavel)

La afición: de pitarle a pedir otro año de cesión

Gazzaniga logró cambiar los pitos por el cariño de muchos, por su actitud, sus ganas y la amabilidad con la que atendía siempre a los aficionados y medios de comunicación.

Aunque no empezó la temporada con buen pie, se sabe que las cosas no son como empiezan, si no como acaban y lo cierto es que Gazzaniga logró cambiar los pitos por el cariño de muchos. Lo hizo mostrando su actitud, sus ganas y la amabilidad con la que atendía siempre a los aficionados y medios de comunicación. Tanto es así y tan contento estaba el club con el cancerbero, que durante el verano se especuló con que su cesión podía verse incrementada en un año más. Finalmente no fue así y regresó a Inglaterra, pero lo que está claro es que el portero se ganó el cariño de Vallecas.