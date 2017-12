Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Unai López, un león en Vallecas

Google Plus

Unai López a punto de golpear el esférico. Foto: Rayo Vallecano S.A.D

Tras una temporada cedido en el Leganés (temporada 2016/2017) Unai López regresaba a Bilbao con la intención de ayudar a su equipo en la presente temporada y, tras realizar con ellos la pretemporada, el club le comunicaba que no se iba a quedar en Bilbao, que jugaría un año más en Madrid, pero esta temporada lo haría en el Rayo Vallecano.

Tiene un año de cesión por delante para demostrarle a su equipo y a todo el mundo que vale de sobra para jugar al máximo nivel durante muchos años, y que es una dura competencia para los centrocampistas que actualmente militan en las filas rojiblancas.

Una de las joyas de Lezama

Y es que desde que debutó en el 2013 con el Bilbao Athletic, Unai es un jugador que no ha pasado desapercibido ni para su equipo ni para nadie, pese a su corta edad -22 años- el centrocampista ya ha jugado en la máxima categoría del fútbol español -además de haber disputado partidos con la selección española sub 19 y sub 21-.

Unai es un futbolista muy técnico y polivalente, ya que puede jugar como medio centro ofensivo pero también de interior derecho

El de Errentería llegaba a Vallecas para disfrutar de minutos -sin duda muchos más de los que disputaría en el Athletic- y continuar con su progresión.

Para los que no le hayan visto jugar, Unai es un futbolista muy técnico y polivalente, ya que puede jugar como medio centro ofensivo pero también de interior derecho. Ese es uno de los motivos por el que el Rayo Vallecano se fijó en el para incorporarle este verano a su plantilla.

Unai en un partido con el Athletic. Foto: Athletic Club

Titularidad a base de esfuerzo

Si hay algo que caracteriza al joven centrocampista es que es un trabajador nato, como se puede ver en cada entrenamiento y eso queda reflejado en cada encuentro que disputa. Unai, como se puede ver partido a partido es de esos jugadores que lo dan todo en el campo hasta vaciarse, por eso pese a llevar muy poco tiempo en la plantilla, se ha convertido en una de las referencias en el centro del campo y se ha ganado la titularidad por méritos propios.

Es un trabajador nato y eso es algo que Míchel sabe. Se ha ganado la titularidad a base de garra, trabajo constante y esfuerzo.

Y es que Míchel ha contado con él en nada más y nada menos que 18 de los 20 encuentros que el equipo ha disputado en liga -saliendo como suplente en sólo una ocasión- en esta temporada, jugando un total de 1.407 minutos. Y a ellos hay que sumarles los 90 minutos que disputó en Copa del Rey, que lo convierten en uno de los jugadores rayistas que más minutos ha disputado en la temporada.

Solamente se ha perdido un partido por cumplir ciclo al estar apercibido por acumulación de tarjetas amarillas.

Unai durante un entrenamiento. Foto: Rayo Vallecano S.A.D

Un jugador con pegada y un seguro en el medio campo

Unai ha demostrado que es un seguro en el centro del campo, las estadísticas hablan por sí solas y en buena parte por eso se ha hecho un hueco en el equipo relegando al banquillo a "pesos pesados" del vestuario como su compañero Trashorras. Siendo una ayuda en ataque para sus compañeros y poniéndoselo a los contrarios muy difícil, pues es un gran destructor del juego rival -esta temporada ha recuperado un total de 110 balones, 6.11 por partido-, y una media de 39.94 pases buenos por partido -719 totales-.

A parte de ser un gran centrocampista, Unai tiene una gran capacidad goleadora.

Pese a no ocupar los puestos de delantero, Unai ha demostrado que una de sus cualidades es el gol, y es que tiene un olfato especial para anotar. A lo largo de su carrera ha marcado un total de 9 goles: 4 con el Bilbao Athletic -en la temporada 2013/2014-, 2 más con el Bilbao Athletic en la temporada 2015/2016 -año en el que el Bilbao Athletic bajó a Segunda División B- y otros 2 goles la temporada pasada con el Leganés.

Su estreno goleador con los franjirrojos ha tenido lugar la última jornada de este presente año, en el que los madrileños se enfrentaban al Lugo y su tanto ponía el 0-1 a favor de su equipo. Esta temporada ha rematado 16 veces -9 de ellas a puerta- y sin duda este gol no ha sido por casualidad, pues el jugador trabaja día a día en mejorar todos sus aspectos -también el goleador- y seguramente no será el único gol suyo que veremos esta temporada.