Raúl de Tomás: "Con garra e insistencia hemos podido remontar"

Raúl de Tomás | Imagen: María Olmo

La jornada 19 de LaLiga 1/2/3 se cerraba con el derbi Rayo Vallecano - Alcorcón y fue de lo más emocionante hasta el último minuto, cuando un gol de Raúl de Tomás en el 92 dio la victoria al conjunto franjirrojo (2-1).

El ariete califica el final del encuentro como "espectacular" y es que lo fue. En el minuto 83 Álex Moreno marcó el gol del empate y ya sobre la bocina, De Tomás hizo el gol que suponía hacerse con los tres puntos.

"No hemos bajado los brazos y hemos conseguido los tres puntos"

Tres toques de balón sirvieron para conseguir el 2-1 y así explicó la jugada el dominicano: "Ha sido centro de Adri, la ha peinado Emiliano y al final he ido yo, pero ha sido el trabajo de todos. Hemos ido hasta el final. No hemos bajado los brazos y por esa insistencia hemos conseguido los tres puntos".

También hizo un análisis de lo que fue el partido: "La primera parte ha sido buena, ni para ellos ni para nosotros. Más por nuestra parte, pero tampoco ha sido excesivo. Ya en la segunda mitad, se nos ha puesto el partido en contra y por esa garra y por esa insistencia hemos podido remontarlo".

De Tomás comenta que nunca dejaron de confiar y los tres puntos eran "importantísimos", no solo por el ascenso en la tabla, también porque estaban en casa ante su afición y eso lo pone "muy contento".

"Esta semana volveré al 100%"

El delantero lleva unas semanas sin jugar debido a su lesión del tobillo izquierdo. "Me he encontrado bien, aunque no estaba al 100% porque llevo tres o cuatro semanas sin competir. Cuesta volver, pero esta semana volveré a estar al 100%", explicó.

El próximo partido se juega ante el Lugo, que se sitúa en el tercer puesto de la clasificación, una posición por encima de los rayistas. "Partido difícil, campo difícil, porque ellos también están arriba. Tres puntos allí serían muy buenos. Hay que sacar lo mejor, porque hay que irse de vacaciones estando arriba", finalizó De Tomás.