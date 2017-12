Previa CD Lugo - Rayo Vallecano: un duelo de altura

Embarba en el último enfrentamiento ante el Lugo en Vallecas. Foro: Rayo Vallecano S.A.D.

Duelo de altura el que se vivirá en el Anxo Carro para cerrar el año. Dos equipos que llegan en situaciones muy parecidas y que se encuentran peleando por las plazas de ascenso directo a Primera División y, sin duda, el que consiga llevarse los tres puntos dará un golpe de autoridad sobre sus perseguidores.

El CD Lugo y el Rayo Vallecano -cuarto y quinto clasificados actualmente- con un sólo punto de diferencia entre ellos se han convertido en serios candidatos para ascender y quien se lleve la victoria sin duda dará un paso importante sobre su rival y es que los números de ambos equipos son muy parejos a falta de dos encuentros para terminar la primera vuelta, y encuentros como estos frente a rivales directos no pueden desaprovecharse.

Un Rayo en estado de gracia

Los de Míchel llegan lanzados al encuentro tras ganar el domingo pasado al Alcorcón. Los vallecanos perdían a falta de 25 minutos para terminar el partido, pero en un cuarto de hora consiguieron darle la vuelta al marcador -anotando el gol de la victoria en los minutos finales del encuentro-.

Aunque los madrileños están obteniendo peores resultado a domicilio -una victoria, tres empates y una derrota en los últimos cinco partidos fuera de casa- lo cierto es que no conocen la derrota como visitante desde el pasado 11 de noviembre que perdieron en La Romareda por 3-2.

El Lugo, un serio candidato al ascenso

Y es que los números de Francisco Rodríguez Vílchez no dejan lugar a dudas en 19 partidos han conseguido diez victorias, tres empates y seis derrotas - solamente dos como locales-.

Los lucenses tienen ánimo de resarcirse de la derrota del pasado fin de semana frente al líder -Huesca- donde perdió por 3-0. Y es que como local los números del Lugo son muy favorables, sólo una derrota en los últimos cinco partidos jugados en casa.

El peligro no sólo lo ponen los delanteros

En ambos equipos, los goles están bastante repartidos -no sólo marcan los delanteros-. Mientras que en el equipo lucense los máximos anotadores son Iriome -centrocampista- y Barco ambos con cuatro goles y Herrera, con tres, en el Rayo el peligro lo ponen De Tomás con y Trejo con y Embarba -extremo- con cuatro, pero en los dos equipos no sólo llevan peligro los de arriba. En el caso del Lugo de 21 goles anotados 12 han sido marcados por jugadores que no juegan en los puestos de delantero, y lo mismo ocurre con los madrileños de 28 dianas totales, 12 han salido de las botas de jugadores que no juegan como "9" en el equipo de Míchel.

Histórico de enfrentamientos

Ambos equipos se han enfrentado solamente en tres ocasiones a lo largo de su historia, y una de ellas ha sido en Copa del Rey y los resultados no pueden estar más igualados: un empate y una victoria para cada equipo.

20/09/2006 Copa del Rey (2ª ronda) Lugo 1-1 Rayo Vallecano* 13/11/2016 LaLiga 2ª División (J 14) Lugo 1-0 Rayo Vallecano 22704/2017 LaLiga 2ª División (J 35) Rayo Vallecano 2-0 Lugo

Convocatorias

Los elegidos por Míchel para viajar a Lugo han sido dieciocho jugadores y son: Alberto, Lucho, Baiano, Galán, Amaya, Dorado, Velázquez, Akieme, Álex Moreno, Unai López, Santi Comesaña, Fran Beltrán, Cerro, Chori Domínguez, Embarba, Trejo, Javi Guerra y Raúl de Tomás.

Por parte del CD Lugo el míster Francisco ha convocado a todos sus jugadores y antes del partido se conocerán los descartados.

Posibles onces iniciales