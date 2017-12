Dura competencia en la banda izquierda

Álex Moreno durante un encuentro. Fotografía: Diego Carmona

Míchel este año ha podido presumir de la gran plantilla que tiene -la cual le está proporcionando buenas sensaciones de cara a lograr el objetivo del ascenso a final de temporada- y del buen fondo de armario del que dispone. Goza de un titular en cada posición y de un sustituto de garantías para cada una de las demarcaciones. Además cuenta con numerosos jugadores polivalentes, factor que siempre suma en un equipo con gran ambición. Pero tiene una zona excesivamente sobrecargada, la banda izquierda.

Durante esta campaña, el Rayo Vallecano tiene en propiedad a cinco efectivos para esta zona del campo, Sergio Akieme, Razvan Rat y Álex Moreno. Además, cuentan con Javi Noblejas -cedido en el Córdoba sin apenas oportunidades-. y con Johan Mojica -cedido en el Girona proporcionando gran nivel en sus actuaciones-. De estos cinco, tan sólo Moreno finaliza contrato esta temporada, por lo que Míchel tendrá dolor de cabeza la temporada que viene a la hora de escoger un claro titular entre los cuatro restantes, si el barcelonés no renueva su vinculación con la entidad madrileña.

En la zona de ataque, pero igualmente en banda, dispone de Diego Aguirre como extremo puro -también finaliza contrato a final de campaña-, y Álex Moreno podría jugar como efectivo en ataque, pues es su posición natural.

El pasado domingo, el míster sorprendía comenzando el derbi ante el Alcorcón con Akieme como titular en el lateral izquierdo, en detrimento del catalán, que suele ser el habitual en esa demarcación. Posteriormente, tras el resultado en contra de los franjirrojos, el joven de 24 años salió a falta de algo más de quince minutos para la finalización del encuentro, y revolucionó el encuentro de tal forma que el Rayo Vallecano logró una remontada épica ante un rival de la provincia. Marcó el primer gol para los suyos, -un gol para el recuerdo por el extravagante recorrido del esférico- y el segundo gol de los rayistas para dar la vuelta al marcador lo puso Raúl de Tomás en los minutos de descuento.

El técnico siempre ha mantenido que todos cuentan en su equipo, aunque mayormente apuesta por Moreno en esa posición. Le aporta verticalidad en ataque, y tranquilidad en defensa -ayuda bastante a los centrales-. Además es un jugador con no excesivo temperamento a la hora de defender, no se jugará una amonestación si no es necesario. Aunque nuevas titularidades de Akieme no sorprenderán a los aficionados.

El tercer lateral en discordia, Rat, aún no ha debutado en partido oficial, por lo que no parece una clara competencia para los mencionados anteriormente, al menos de momento. De igual forma no sería una opción a contemplar por la dirección deportiva traer de vuelta a Noblejas en el mercado invernal. Lo más probable es una cesión a otro equipo que sí le proporcione los minutos de los que no está disponiendo en la entidad andaluza. Tampoco parece factible la vuelta de Mojica en el mercado invernal, pues en el Rayo aún no encontraría las oportunidades de las que está disponiendo en la máxima categoría.

Esta temporada están prácticamente claros los dueños de esa zona del campo, aunque Álex Moreno parece estar por delante del ecuatoguineano a pesar de la gran competencia. Además de que Diego Aguirre suele ser el elegido para el ataque en dicha banda. Pero la temporada que viene, y con mayor motivo si ascienden a la máxima categoría, el esfuerzo en cada entrenamiento, marcará la clave para disputar cada encuentro.