Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Sergio Benito, un goleador que aprende rápido

Sergio Benito celebrando un gol con el filial del Rayo Vallecano. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Sergio Benito Crujera, conocido en el mundo del fútbol como Sergio Benito (Madrid, 01/01/1998) es una de las grandes sensaciones de esta temporada 2017/18 en la cantera del Rayo Vallecano.

​Clave en el Juvenil A

​ Logró marcar 20 goles durante la temporada 16/17 Ha sido un año con muchos cambios para el joven canterano. Comenzó en enero de 2017 defendiendo los colores del Rayo Vallecano en la categoría de Juvenil A. El delantero en aquel momento ya no pasaba desapercibido, pues marcaba los suficientes goles como para dejar entrever que tras su paso por la División de Honor prometía, y mucho. Logró marcar la friolera cifra de veinte goles en la categoría que disputaba, todo un killer en potencia y que explotará no dentro de mucho.

Sergio Benito disputando un encuentro con el Juvenil A. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Pretemporada con el primer equipo

Míchel era conocedor de sus aptitudes Míchel era conocedor de las aptitudes del joven, ya le tuvo bajo sus órdenes durante su estancia en el Juvenil A -antes de que el técnico diera el salto al primer equipo-, por lo que le brindó la oportunidad de trabajar durante la pretemporada codo a codo con la primera plantilla, ante la falta de varios delanteros puros en el primer equipo. Era una de las incorporaciones más sorprendentes para este período de preparación, pero de las más ilusionantes para la afición, que siempre están deseando el salto al primer equipo de jóvenes formados en Vallecas.

Sergio Benito luchando con dos rivales por un balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Debut no oficial

Sus primeros minutos llegaron frente al Toledo El que en un tiempo anterior fuera canterano del Real Madrid, trabajó a gran nivel cada día y sin ponerse nervioso, para hacerse un hueco en esa plantilla en la cual apenas existían efectivos, y menos en su posición. Y así fue, sus primeros minutos con la plantilla que entrenaba cada día llegaron. Su debut no oficial se produjo durante la segunda parte de un encuentro de pretemporada frente al Toledo, en el Salto del Caballo. El resultado no fue el soñado para el canterano, pero al menos compartió unos minutos con los que hasta el momento estaban siendo sus compañeros en esta aventura.

Sergio Benito instantes antes de su debut no oficial con el Rayo Vallecano. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Aparición en el el inicio liguero

Michel contó con Sergio Benito para el inicio liguero Además, esta falta de efectivos en la primera plantilla, fue la que hizo que el técnico madrileño volviera a contar con el delantero en el inicio liguero. Tan sólo pudo disfrutar de la victoria de los rayistas en el Carlos Tartiere desde el banquillo, pues no saltó al césped ni un solo minuto. Pero las buenas noticias para Benito no terminarían ahí.

Sergio Benito entrenando. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Salto al Rayo B

Dejó su puesto en el Juvenil A y dio el salto al Rayo B Atrás quedó su temporada dorada en el Juvenil A. Dejó su puesto de goleador a Sergio Moreno y dio el salto al Rayo B, de la mano de Luis Cembranos. Desde el inicio de la temporada 17/18 disfruta del gran momento en el que se encuentra el filial.

Ha marcado cuatro goles en seis partidos disputados Su primer gol en la Tercera División no se hizo esperar. Fue frente al Alcalá a principios de septiembre. Tras una asistencia brillante de un compañero, el delantero supo leer perfectamente la jugada para estrellar el balón al fondo de las mallas. Además, también ha dejado muestras de su faceta goleadora ante otros equipos de la categoría. Ha marcado cuatro goles en seis partidos disputados, dos comenzando como titular.

Sergio Benito a punto de rematar un balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Gran olfato goleador

Por el momento tiene un bagaje goleador importante Por el momento tiene un bagaje goleador importante, que se irá ampliando a medida que vaya disputando más partidos. No destaca por ser un jugador tranquilo en el campo, su intensidad está siempre presente. Pero respetuoso con los rivales, tan sólo ha sido expulsado en una ocasión durante esta temporada. Dato que también demuestra su madurez con tan sólo 19 años, a punto de cumplir los 20.

Sergio Benito disputando un balón con un contrario. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Futuro del canterano rayista

Este joven dará muchas alegrías en el Estadio de Vallecas No parece que actualmente en el primer equipo necesiten los servicios de Sergio Benito para encontrar el camino de cara a portería, pues los de Míchel viven un buen momento en lo que a goles se refiere. Pero si algo pueden tener claro los aficionados rayistas, es que este joven dará muchas alegrías en el Estadio de Vallecas, más incluso de las que da actualmente en la Ciudad Deportiva cada fin de semana que se enfunda la camiseta, o lejos de ella, pero defendiendo la elástica franjirroja. Y no será dentro de mucho tiempo, pues el canterano viene pisando fuerte y el técnico del primer equipo no le quitará ojo. Los informes acerca de este jugador tan sólo mejorarán con el paso del tiempo.

Mientras tanto, Sergio Benito seguirá marcando goles y regalando victorias al filial y contribuyendo en ese equipo que, hoy por hoy, ve el ascenso como una posibilidad.