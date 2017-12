Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Santi Comesaña, el gallego que triunfa en la capital

Santi Comesaña instantes antes de embestir el balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Santiago Comesaña Veiga, conocido como Santi Comesaña (Vigo, 05/11/1996) es una de las grandes sensaciones de La Liga 1|2|3 durante esta temporada 2017/18.

De menos a más

Su entreno en una convocatoria bajo las órdenes de Rubén Baraja se produjo a finales de enero El gallego, fichado inicialmente para la cantera, pero finalmente asentado en el primer equipo, no entraba demasiado en los planes de Rubén Baraja. Pero poco a poco fue adquiriendo galones y llegó a ser prácticamente indiscutible bajo las órdenes de Míchel al final de la temporada 2016/17. De hecho su estreno en una convocatoria con el técnico vallisoletano se produjo a finales de enero, en un encuentro precisamente contra el equipo que vio crecer al técnico que dirigía el conjunto en aquel entonces, el Valladolid.

Santi Comesaña en un encuentro frente al Valladolid. Fotografía: La Liga

Constancia y trabajo le caracterizan

Rubén Baraja: "A mí Santi es un futbolista que me gusta y creo que con el paso de la temporada va a tener sus momentos" El gallego era introducido durante algunos minutos en el césped, en sustitución de algún centrocampista puro, como podía ser el Fran Beltrán. En las oportunidades que tenía, intentaba ganarse el puesto, pero no contar con la confianza del míster al 100% no se lo dejaba fácil, aunque el preparador nunca tenía malas palabras para él. A principios del año que ya estamos a punto de finalizar, declaró: "A mí Santi es un futbolista que me gusta y creo que con el paso de la temporada va a tener sus momentos. Lo que tiene que hacer es trabajar para cuando llegue su momento y tratar de aprovecharlo". Y así lo hizo, trabajar hasta que su momento llegara.

Santi Comesaña durante un entrenamiento. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Las lesiones y sanciones le brindaron una oportunidad

Las lesiones y sanciones le brindaron la oportunidad que necesitaba Pero su momento cumbre no llegaría con Baraja, pues fue destituido antes de que la promesa explotara. Míchel tampoco le otorgó durante su primera época los minutos que Comesaña esperaba, la competencia en el centro del campo era muy fuerte. Pero esto no privaría al hábil centrocampista de minutos durante lo que quedaba de temporada. Las lesiones y sanciones ocurridas en la sala de máquinas, le brindaron la oportunidad que necesitaba.

Santi Comesaña durante un encuentro con el Rayo Vallecano. Fotografía: Diego Carmona

Poco a poco entraba en los planes del técnico

El técnico llegó incluso en ocasiones a utilizarle como comodín El técnico llegó incluso en ocasiones a utilizarle como comodín. Sabía adaptarse a jugar en una posición más adelantada y más atrasada, ayudando en la retaguardia de los franjirrojos. Le faltaba tranquilidad en la faceta defensiva, pero lo suplía con la potencia e inteligencia que demostraba en sus inclusiones por banda o incluso en la distribución del balón hacía la zona de tres cuartos.

Santi Comesaña protegiendo un balón. Fotografía: María Olmo

Pieza fundamental al final de temporada

Acabó convirtiéndose en una pieza fundamental al final de la campaña 16/17 Durante esa temporada marcó dos goles en 17 partidos en la competición doméstica que ayudaron a su equipo a mantenerse en la categoría de plata y acabó convirtiéndose en una pieza fundamental al final de la campaña. Incluso haciendo a Míchel romperse la cabeza para buscar un sustituto para él en uno de los partidos clave. Por lo que su rol en el equipo fue de menos a más, y eso no sería todo, en la temporada actual es uno de los insustituibles para el técnico madrileño.

Santi Comesaña controlando un balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Renovación hasta 2023

La dirección deportiva hizo pública la renovación del vigués el 17 de octubre En la pretemporada ya se pudo ver que Comesaña sería importante en este nuevo proyecto, pero los minutos que ha disputado, y la trascendencia del jugador por el rol que ha asumido, no hacen más que confirmarlo. Por eso la dirección deportiva, el 17 de octubre hizo pública la renovación del vigués.

Santi Comesaña posando en el acto de su renovación junto a Martín Presa. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

La cláusula de Santi Comesaña ascendió a 25 millones de euros Esta renovación también daba finalización a los rumores extendidos de que varios equipos de la Liga Inglesa deseaban los servicios del futbolista. A partir de ese momento su cláusula ascendió a 25 millones de euros. De esta forma la entidad también corroboró la confianza en el joven prologando su contrato hasta el año 2023.

Santi Comesaña luchando por arrebatarle el esférico a un rival. Fotografía: María Olmo

Mejoría en el rendimiento

Tras la formalización del nuevo contrato, el rendimiento del jugador está siendo superior Tras aumentar la formalización del nuevo contrato, el rendimiento del jugador sobre el terreno de juego está resultando superior incluso. Además de que poco a poco se puede ver como va mejorando tanto su visión de juego, como sus regates. Al igual que sus ayudas se han vuelto un buen seguro para la defensa rayista, cortando jugadas que de no ser por su presencia, podían haber tenido un fatídico final para su equipo.

​Progreso patente

Santi Comesaña lleva dos goles y tres asistencias a falta de más de media temporada El ambidiestro futbolista, que ha jugado 19 encuentros lleva por el momento dos goles y tres asistencias a falta de que se dispute más de media temporada. Míchel también le está dejando la libertad suficiente para que se atreva con el disparo a portería, algo que por su personalidad en el campo, tanto su valentía como atrevimiento, ya le permitían hacer anteriormente.

Santi Comesaña celebrando un gol. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Titular prácticamente indiscutible

A día de hoy, no se concibe un once inicial sin Santi Comesaña A día de hoy, no se concibe un once inicial sin Santi Comesaña, salvo que no pueda jugar por sanción, como ocurrió en el partido ante el Granada, que tras recibir una doble amarilla en el Heliodoro Rodríguez -partido en el que llegó a anotar y su equipo empató-, no pudo jugar ante los nazarís. O en el caso de que atraviese una lesión. Pero en el once tipo construido partido a partido por Míchel, él está incluido. En la sala de máquinas, con indicaciones para incorporarse al ataque y para encontrar huecos entre la defensa rival.

Santi Comesaña intentando golpear un balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Futuro del joven

El 2017 ha sido uno de los mejores años de la vida futbolística de Santi Comesaña Podría decirse que el año 2017 ha sido uno de los mejores de la vida futbolística de Santi Comesaña. No es el mejor porque estos 365 días bajo la elástica rayista ha conseguido explotar todo el talento que lleva dentro. Pero eso no significa que las habilidades del vigués queden ahí. Aún le queda mucho más por potenciar y por aprender, y lo demostrará a la grada de Vallecas día tras día, y durante muchos años.